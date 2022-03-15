Одиннадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.
Двухдневная программа форума будет состоять из пяти тематических блоков:
Взгляд на будущее: я создаю будущее
- DIGITAL NATIVES. Как выстраивать отношения с теми, кто родился после 2020 года?
- Как ИИ может сохранить нашу человечность?
- Социальная эволюция поведения человека. Как мы изменились и не заметили этого?
- Криптогорода: утопия или ближайшее будущее?
Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее. На практических воркшопах попробуем себя в роли футуролога и познакомимся с системой форсайтинга
Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего
- Роботы и мы. Чего ожидать в ближайшие 5 лет?
- Гаджеты внутри нас. Когда мы станем киборгами?
- Что такое BIG DATA и для чего ее собирают?
- Автомобили по подписке. Почему покупать больше не выгодно?
- Как брендам занять свое место в метавселенной?
Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе 5 лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий
Future hub, идеи и стартапы
- Кейсы предпринимателей
- Круглый стол: тренд на социальное предпринимательство
В этом треке эксперты на реальных кейсах разберем, как рождаются идеи будущего, поговорят о развитии, финансировании и поддержке стартапов. Гости форума узнают, как инвесторам и создателям найти друг друга и дать старт прогрессивным проектам для будущего человечества.
Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее
- Как научить себя учиться?
- Как оставаться молодым до глубокой старости?
- Критическое мышление. Как и зачем проверять факты в мире фейков?
- Лженауки и другие заблуждения о Ретроградном Меркурии и гороскопах
- Рутина 2030. Как мы будем жить и работать?
- WELLBEING. Как сохранить счастье сотрудников?
Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего. Как ее настроить уже сейчас, чтобы быть на шаг впереди? Как это знание применять с пользой для жизни и проектов? Сформируем установку на персональный рост.
Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем
- Как построить экосистему для увеличения продаж?
- Как создавать экологичный и социально ответственный бизнес в России?
- Как монетизировать творчество?
- Стратегии будущего. Управление личным бюджетом
- Серебряная экономика
- Как тренд на долголетие повлияет на бизнес?
Рассмотрим, какие профессии и скиллы будут востребованы через 5 лет. Как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства? Каким важно быть профессионалу будущего?
Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.
- Александр Панчин — российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.
- Хироси Исигуро – Профессор университета Осаки, возглавляет лабораторию интеллектуальной робототехники;
- Алексей Помыканов – основатель и CEO Maff Metaverse;
- Сергей Попов – астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН;
- Вячеслав Дубынин – доктор биологических наук, специалист в области нейробиологии и психофармакологии, автор книги «Мозг и его потребности: от питания до признания»;
- Алексей Москалев – доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной радиобиологии и геронтологии, автор книги «120 лет жизни — только начало. Как победить старение?» и многие другие.
ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.
Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com