Одиннадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS

15 марта 2022, 18:26

7 и 8 апреля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В одиннадцатый раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые уже сейчас знают, какими будет мир и потребности в будущем.

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

Двухдневная программа форума будет состоять из пяти тематических блоков:

Взгляд на будущее: я создаю будущее 

  • DIGITAL NATIVES. Как выстраивать отношения с теми, кто родился после 2020 года?
  • Как ИИ может сохранить нашу человечность?  
  • Социальная эволюция поведения человека. Как мы изменились и не заметили этого? 
  • Криптогорода: утопия или ближайшее будущее?

Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее. На практических воркшопах попробуем себя в роли футуролога и познакомимся с системой форсайтинга

Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего

  • Роботы и мы. Чего ожидать в ближайшие 5 лет? 
  • Гаджеты внутри нас. Когда мы станем киборгами? 
  • Что такое BIG DATA и для чего ее собирают?
  • Автомобили по подписке. Почему покупать больше не выгодно?  
  • Как брендам занять свое место в метавселенной?  

Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе 5 лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий

Future hub, идеи и стартапы

  • Кейсы предпринимателей
  • Круглый стол: тренд на социальное предпринимательство

В этом треке эксперты на реальных кейсах разберем, как рождаются идеи будущего, поговорят о развитии, финансировании и поддержке стартапов. Гости форума узнают, как инвесторам и создателям найти друг друга и дать старт прогрессивным проектам для будущего человечества.

Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее

  • Как научить себя учиться? 
  • Как оставаться молодым до глубокой старости?
  • Критическое мышление. Как и зачем проверять факты в мире фейков? 
  • Лженауки и другие заблуждения о Ретроградном Меркурии и гороскопах
  • Рутина 2030. Как мы будем жить и работать?
  • WELLBEING. Как сохранить счастье сотрудников?

Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего. Как ее настроить уже сейчас, чтобы быть на шаг впереди? Как это знание применять с пользой для жизни и проектов? Сформируем установку на персональный рост.

Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем

  • Как построить экосистему для увеличения продаж?
  • Как создавать экологичный и социально ответственный бизнес в России?
  • Как монетизировать творчество? 
  • Стратегии будущего. Управление личным бюджетом
  • Серебряная экономика
  • Как тренд на долголетие повлияет на бизнес? 

Рассмотрим, какие профессии и скиллы будут востребованы через 5 лет. Как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства? Каким важно быть профессионалу будущего?

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

  • Александр Панчин — российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.
  • Хироси Исигуро – Профессор университета Осаки, возглавляет лабораторию интеллектуальной робототехники;
  • Алексей Помыканов – основатель и CEO Maff Metaverse;
  • Сергей Попов – астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН;
  • Вячеслав Дубынин – доктор биологических наук, специалист в области нейробиологии и психофармакологии, автор книги «Мозг и его потребности: от питания до признания»;
  • Алексей Москалев – доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной радиобиологии и геронтологии, автор книги «120 лет жизни — только начало. Как победить старение?» и многие другие.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде. 

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com 