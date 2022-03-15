Одиннадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

Двухдневная программа форума будет состоять из пяти тематических блоков:

Взгляд на будущее: я создаю будущее

DIGITAL NATIVES. Как выстраивать отношения с теми, кто родился после 2020 года?

Как ИИ может сохранить нашу человечность?

Социальная эволюция поведения человека. Как мы изменились и не заметили этого?

Криптогорода: утопия или ближайшее будущее?

Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее. На практических воркшопах попробуем себя в роли футуролога и познакомимся с системой форсайтинга

Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего

Роботы и мы. Чего ожидать в ближайшие 5 лет?

Гаджеты внутри нас. Когда мы станем киборгами?

Что такое BIG DATA и для чего ее собирают?

Автомобили по подписке. Почему покупать больше не выгодно?

Как брендам занять свое место в метавселенной?

Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе 5 лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий

Future hub, идеи и стартапы

Кейсы предпринимателей

Круглый стол: тренд на социальное предпринимательство

В этом треке эксперты на реальных кейсах разберем, как рождаются идеи будущего, поговорят о развитии, финансировании и поддержке стартапов. Гости форума узнают, как инвесторам и создателям найти друг друга и дать старт прогрессивным проектам для будущего человечества.

Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее

Как научить себя учиться?

Как оставаться молодым до глубокой старости?

Критическое мышление. Как и зачем проверять факты в мире фейков?

Лженауки и другие заблуждения о Ретроградном Меркурии и гороскопах

Рутина 2030. Как мы будем жить и работать?

WELLBEING. Как сохранить счастье сотрудников?

Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего. Как ее настроить уже сейчас, чтобы быть на шаг впереди? Как это знание применять с пользой для жизни и проектов? Сформируем установку на персональный рост.

Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем

Как построить экосистему для увеличения продаж?

Как создавать экологичный и социально ответственный бизнес в России?

Как монетизировать творчество?

Стратегии будущего. Управление личным бюджетом

Серебряная экономика

Как тренд на долголетие повлияет на бизнес?

Рассмотрим, какие профессии и скиллы будут востребованы через 5 лет. Как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства? Каким важно быть профессионалу будущего?

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

Александр Панчин — российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Хироси Исигуро – Профессор университета Осаки, возглавляет лабораторию интеллектуальной робототехники;

Алексей Помыканов – основатель и CEO Maff Metaverse;

Сергей Попов – астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН;

Вячеслав Дубынин – доктор биологических наук, специалист в области нейробиологии и психофармакологии, автор книги «Мозг и его потребности: от питания до признания»;

Алексей Москалев – доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной радиобиологии и геронтологии, автор книги «120 лет жизни — только начало. Как победить старение?» и многие другие.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com