«Они появятся у нас в юниорской команде»: Елена Вяльбе вновь посетила соревнования «На лыжи!»

В Сибири прошёл шестой сезон первенства «На лыжи!». Победителей лично наградила трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» прошёл финальный этап первенства «На лыжи!». Награждать победителей межрегиональных соревнований в Иркутскую область приехала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. После награждения знаменитая лыжница провела традиционную встречу с тренерами и юными спортсменами.

Первенство «На лыжи!» проводится в три этапа. Первый этап – старты городского и районного значения. Второй – проведение мероприятий регионального уровня. Третий – межрегиональный финал, по итогам которого вручаются призы от компании En+ Group. В этом году в Ангарск приехали 130 юношей и девушек младшего и среднего возраста из десяти регионов России, в том числе из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Хакасия. Юные лыжники состязались в индивидуальных гонках свободным и классическим стилями, классическом спринте и эстафетах.

Основная площадка шестого сезона первенства – лыжный комплекс «Ангарский». В 2018 году он был модернизирован En+ Group.

«Соревнования прошли на самом высоком уровне, на великолепно подготовленных трассах. Здесь отличный комплекс, где можно проводить соревнования уровня федерального округа, есть все условия для тренировок, в том числе и летом», - отметила Елена Вяльбе.

Олег Дерипска дал старт проекту «На лыжи!» в 2016 году. Он проходит в городах Сибири и Урала. Цель - повышение интереса к спорту, улучшение системы подготовки олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций сибирских лыжников. И у проекта есть все шансы! Так, Вяльбе добавила, что каждый год с огромным удовольствием приезжает на финал первенства. «Вижу одних и тех же детей на пьедестале: ещё пару лет и они появятся у нас в юниорской команде, - считает спортсменка. - То, что сюда приехали представители десяти регионов, замечательно, открытый статус финала позволяет им принять участие в проекте. Это очень важно для развития лыжных гонок. Хочу выразить огромную благодарность компании En+ Group, без которой не было бы такого уникального проекта».

Всего в первенстве с 2016 года приняло участие более 1400 человек.