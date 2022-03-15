Освобождение поставщиков госкомпаний от штрафов серьезно поддержит рынок — МТПП

Решение правительства РФ освободить от штрафов подрядчиков и поставщиков государственных компаний, в случае когда соблюсти условия контракта невозможно из-за иностранных санкций, — экстраординарная, но объективная мера, которая поддержит добросовестных игроков рынка. Такое мнение высказал 14 марта вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян.

"Неналожение штрафов на поставщиков и списание с них определенных издержек госкорпорациями — экстраординарная, но полностью объективная в сегодняшних условиях мера поддержки бизнеса. Она является серьезной поддержкой для добросовестных игроков рынка, поставщиков продукции в рамках как госконтрактов, так и контрактов, исполняемых в интересах госкорпораций", — сказал Сурен Варданян.

Он подчеркнул, что компании столкнулись с независимыми от них обстоятельствами "Санкционные режимы привели к корректировке номенклатуры, цен, сроков поставок той продукции, которую компании обязались поставить и которая во многих случаях была уже оплачена", — перечислил вице-президент МТПП.

Однако, по его оценке, реализовывать эту меру нужно очень аккуратно. "Решение освобождать или не освобождать ту или иную компанию от ее обязательств должно приниматься в соответствии с четкими критериями. Только соответствие им должно автоматически приводить к освобождению. Эти критерии должны быть оперативно выработаны и доведены до всех госкорпораций и их поставщиков", — подчеркнул Сурен Варданян.

Ранее правительство РФ поручило крупнейшим государственным компаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков, если

условия этих контрактов (в частности — сроки) невозможно исполнить из-за санкций, введенных в отношении России со стороны США и стран Евросоюза. Это касается крупнейших компаний, которые утверждены специальным перечнем (распоряжение правительства № 91-р от 23 января 2003 года). На данный момент в него включены 39 компаний, в том числе Аэрофлот, РЖД, Роснефть, Газпром, Дом.РФ, Почта России. Не исключено, что список будет расширен.