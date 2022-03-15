Поиск альтернативных поставщиков для промпредприятий является важным шагом – эксперт столичной ТПП

Правительство Москвы делает системные шаги для стабилизации рынка технологической и промышленной кооперации предприятий столицы. Открытие «горячей линии» по поиску альтернативных поставщиков для московских компаний является важным и перспективным шагом, считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

«Вопрос возобновления цепочек поставок, включая подбор потенциальных или возможных партнеров для замещения выпадающих элементов цепочек, является реально крайне важным. И помощь в этом вопросе, которая позволяет промышленным компаниям в кратчайшие сроки определиться с дальнейшей реализацией своего проекта и выпуском своей продукции, безусловно, будет являться серьезной поддержкой для московской промышленности», - сказал он.

Как отметил Варданян, с точки зрения правительства данные меры - это восстановление стабильности работы промышленной инфраструктуры города Москвы. С точки зрения социальной - это вопрос стабильности на рынке труда. «Горячая линия» как элемент ускорения взаимодействия между компаниями – безусловно, положительный и перспективный шаг», - добавил он.

Ранее стало известно, что в Москве заработала «горячая линия» для поддержки промышленных предприятий. Об этом сегодня заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он также отметил, что специалисты будут помогать компаниям найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, а также ответят на вопросы, связанные с работой и поддержкой промышленных предприятий.