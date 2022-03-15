Пользователи Wildberries пожаловались на сбой в работе онлайн-магазина

Клиенты онлайн-ритейлера Wildberries из ряда стран снова жалуются на сбои в его работе. О нареканиях сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 8.13 по московскому времени было зафиксировано 2654 жалобы, из которых около 45% являются жалобами на работу приложения, около 43% - на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% - на проблемы с сайтом.

О проблемах сообщают в основном пользователи из крупных российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга и других городов) и Беларуси.

На данный момент Wildberries работает в семи странах - в России, Казахстане, Беларуси, Израиле, Кыргызстане, Узбекистане и Армении.

14 марта служба поддержки клиентов Wildberries также получила массовые жалобы на сбои в обслуживании. Вечером интернет-магазин сообщил, что большая часть проблемы была устранена.