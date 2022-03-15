Промышленникам в Москве помогут найти альтернативных поставщиков сырья – заммэра Ефимов

В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий. Ее специалисты помогут компаниям найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, а также ответят на вопросы, связанные с работой и поддержкой промышленных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«Сейчас первостепенная задача - создать максимально удобные условия для бизнеса, чтобы эффективно и быстро перенастраивать производственные цепочки. Поэтому государство разрабатывает меры поддержки и на региональном, и на федеральном уровне. Продолжают действовать введенные ранее меры», - отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Правительство в 2022 году предусмотрело 561 млрд рублей для поддержки предприятий, занимающихся импортозамещением. Кроме того, одним из инструментов поддержки на федеральном уровне являются льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет кредиты под ставку до 3 %. Продолжается работа и над новыми мерами поддержки производств. Планируется расширение программ поддержки ФРП, программы поддержки НИОКР, направленной на производство импортозамещающей продукции, разработка и реализация программы поддержки развития отечественного станкостроения, добавил первый замглавы Минэкономразвития.

Для поддержки предприятий работает «горячая линия». «Специалисты горячей линии помогают предприятиям восстанавливать разорванные логистические цепочки: подбирать альтернативных поставщиков и партнеров, а также предоставляют информацию о возможностях сотрудничества с правительством Москвы для импортозамещения. Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за один рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве», — сказал Владимир Ефимов.

Заммэра также отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства Москвы. Он опубликован на сайте Агентства промышленного развития Москвы.

По словам руководителя Центра правовой поддержки бизнеса московской «Деловой России» Алексея Мишина, сейчас логистика и поставки комплектующих – ключевые вопросы адаптации бизнеса к новым условиям. «Между российским бизнесом сейчас разворачивается сильная конкуренция, кто первым сможет перенастроить свои процессы под новый уклад окажется в большом выигрыше. И в данном аспекте действия правительства Москвы по запуску горячей линии для поддержки промышленных предприятий позволяют всему столичному бизнес-сообществу получить существенный гандикап по сравнению со своими конкурентами из других регионов», - сказал он.

«Для подбора решений по модернизации производств в Москве в 2020 году был создан реестр IT-решений – «Банк технологий». Сегодня там представлено 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на предприятиях, из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

При этом предприятия города могут получить финансовую поддержку для использования решений из реестра. С 2021 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал предоставлять средства в размере от одного до 300 миллионов рублей для внедрения на предприятии решений в сфере IT, в том числе из «Банка технологий». Заявку на включение решения в банк компания-разработчик может оставить в разделе «Банк технологий» на сайте Агентства промышленного развития Москвы. Кроме того, любое промышленное предприятие может оставить заявку на подбор технологического решения.