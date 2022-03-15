Самолеты Red Wings начнут летать в Казахстан с 18 марта

Компания Red Wings объявила о запуске авиарейсов из Екатеринбурга в Казахстан. Самолеты одного из ведущих российских перевозчиков будут летать из столицы Урала в два города республики — Алма-Ату и Нур-Султан, рассказали в пресс-службе Red Wings.

«Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Екатеринбурга в Алматы и Нур-Султан. Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Ранее авиакомпания в Казахстан не летала», — указывается в сообщении.

Первый рейс в Нур-Султан будет произведен 18 марта, лайнеры по этому маршруту будут летать по понедельникам и пятницам. В Алма-Ату из Екатеринбурга первый борт Red Wings отправится 19 марта. Этот рейс будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

В настоящий момент продажа билетов по обоим направлениям открыта до 26 марта включительно.

Подчеркивается, что самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям и зарегистрированы в регистре РФ. Кроме того, лайнеры застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями. Все это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов, отмечается в пресс-релизе Red Wings.

Авиакомпания Red Wings входит в десятку самых крупных российских авиаперевозчиков. Базовые аэропорты компании — Домодедово, Пулково (Санкт-Петербург), Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск), аэропорт Омска, а также Большое Савино (Пермь) и Жуковский.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Уральские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов в Казахстан до конца марта. В компании пояснили, что решение было принято «в связи с оптимизацией графика». Директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный 10 марта сообщил, что компания может выполнять рейсы без остановки самолетов и без разборки их на запчасти максимум еще два-три месяца. По его словам, авиакомпания изучила мировые поставки материалов и запасных частей для самолетов и «вполне цивилизованные» варианты уже найдены.

В конце февраля Евросоюз объявил о запрете на продажу самолетов и запасных частей российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также вводится запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, которые связаны с авиационной и космической промышленностью. В качестве санкций Европейский союз и ряд других стран, среди которых США, Великобритания и Канада, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

Накануне, 14 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, разрешающий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдавать таким машинам российские сертификаты летной годности. Теперь российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных лайнеров и получат возможность использовать воздушные суда на внутренних линиях. Сертификация гражданских самолетов будет производиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.