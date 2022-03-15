Россия ввела санкции против представителей руководства США, в том числе Джо Байдена

Россия объявила о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц.

В список, опубликованный на сайте Министерства иностранных дел РФ, вошли 13 человек, среди которых президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

Кроме того, под санкции попали сын американского лидера Хантер Байден, бывший госсектерарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов США Адевейл Адейемо, а также президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что мера принята «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации».

«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер», — говорится в заявлении министерства.

МИД РФ при этом подчеркивает, что Москва не отказывается от поддержания официальных связей, если «они отвечают национальным интересам», и заверяет, что «будет решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня».

Между тем Вашингтон расширил список рестрикций в отношении Москвы и Минска. Как следует из заявления американского минфина, в санкционный список попали супруга президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина, заместители главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров, Тимур Иванов, Алексей Криворучко, Николай Панков, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко. Также в список вошли гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В еще один список попал глава Росгвардии Виктор Золотов, против которого США уже вводили санции.

Сегодня, 15 марта, о новых санкциях против российских физических и юридических лиц объявил также Лондон. Британский санкционный список пополнили замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Михаил Мишустин, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи. Под ограничения попали Сергей Собянин, Антон Вайно и ряд других политиков и силовиков. Рестрикции Великобритании коснулись журналистов Тиграна Кеосаяна, Романа Бабаяна, Захара Прилепина, Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева, Антона Красовского и Аркадия Мамонтова.

Ранее «Эксперт» сообщал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов ответил на вопрос одного из них о сроках подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, в Кремле предпочитают не спешить с прогнозами, а все заявления, сделанные Киевом по данной теме, это прогнозы украинской стороны