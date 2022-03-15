Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область

Российские военные взяли под свой полный контроль Херсонскую область Украины. Продвижение военных РФ стало возможным благодаря спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области», — подчеркнул он.

Представитель ведомства отметил, что войска ДНР, в свою очередь, перейдя в наступление, прорвали оборону украинских националистов и взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка, а также вышли на линию Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Российские военные взяли под свой полный контроль областной центр Херсон 2 марта. После этого начались переговоры с администрацией города о поддержании работы социальных объектов, обеспечении правопорядка и общественной безопасности. В город была доставлена гуманитарная помощь. Также переговоры шли о предоставлении «зелёного коридора» для эвакуации мирных жителей.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Согласно заявлению Министерства обороны, вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.