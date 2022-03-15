Рубль на Западе стал стоить дороже, чем в России

По итогам сегодняшнего дня курс рубля к доллару расчетами «завтра» завершил торги на 10 копеек выше отметки 110, которая в течение дня пробивалась вниз. Вчера в первой половине дня от уровня 110 руб. пара доллар-рубль развернулась вверх.

Но самое интересное, что на мировом валютном рынке рубль укреплялся намного сильнее, чем в России: если на Мосбирже «россиянин» подорожал на 3,5%, то на рынке Форекс — на 13%, уйдя в район 105 руб. за доллар, а в моменте он и вовсе пробивал психологически важную отметку в 100 руб.

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Это говорит о том, что крупные игроки ждут дальнейшего укрепления российской валюты. В условиях продажи 80% валютной выручки, жесточайших ограничений на вывоз долларов и евро из России, а также моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила, курс российской валюты вполне может уйти в район 80 руб. за доллар, но для этого сначала нужно преодолеть важную отметку 100 руб. Не исключено, что это произойдет уже на текущей неделе.

Основным драйвером роста рубля сейчас являются ожидания мирного урегулирования конфликта Россия—Украина. Их, в частности, подпитывает заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО. Рынок трактует его слова как готовность идти на значительные уступки России в переговорном процессе.

Поддерживают российскую валюту и высокие цены на основные статьи экспорта из РФ.

«Можно ожидать, что в этом году профицит по торговому счету составит более 200 млрд долларов, и если вспомнить, что есть требование по продаже 80% валютной выручки со стороны экспортеров, то получается, что общий объем продаж на валютном рынке в этом году составит свыше 160 млрд долл. Это очень большая цифра, она позволит покрыть не только весь спрос на валюту, который формируется в России, но и сделать это с избытком», - полагают аналитики «Атона».

И это с учетом того, что Банк России использовал не все меры поддержки рубля. Экономисты не исключают, что в эту пятницу ЦБР повысит ключевую ставку на несколько процентных пунктов. Это не сильно ухудшит состояние компаний несырьевого сектора, которые и при нынешней ставке фактически отлучены от использования заемных средств — как банковских кредитов, так и размещения облигаций. Но такая мера позволит еще больше снизить нагрузку на рубль за счет повышения привлекательности безрисковых вложений — ОФЗ и банковских депозитов. А крепкий рубль, кроме того, всегда снижает инфляцию.

Важно отметить и то, что рост рубля сейчас происходи в условиях снижения цен на нефть, которые сегодня с большим трудом пытаются удержаться выше $100 за баррель. Кроме ожиданий позитива в переговорах России и Украины, нефтяные трейдеры сокращают длинные позиции на сообщениях, что Евросоюз не стал отказываться от покупки российской нефти.

Некоторые трейдеры говорят, что фьючеры на нефть продают реальные производители углеводородов, чтобы зафиксировать нынешние высокие цены для поставок в будущем. Так, если нефть с поставкой в мае стоит около $100 за баррель, то с поставкой в начале следующего года — примерно $90 за баррель.

Так или иначе, снижение цен на сырье пока не будет оказывать негативного влияния на рубль — все внимание инвесторов и спекулянтов приковано к переговорам между Россией и Украиной, а также к новым возможным санкциям, которые, впрочем, уже не обещают стать для экономики столь же сильным ударом, как уже введенные.

Сегодня уверенно растут и американские фондовые индексы, прибавляя более 1,5%. Это спекулянты пытаются раскачать рынок в преддверии завтрашнего подведения итогов заседания ФРС США. Европейские же фондовые индексы закрыли день в легком минусе. Не исключено, что в котировки европейских акций начал закладываться тот факт, что от развязанной санкционной войны против России экономика Евросоюза понесет гораздо большие потери, нежели США.