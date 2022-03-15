Рубль продолжает наступление. Тылы прикрывает юань

Валютные торги на Московской бирже открылись сильным укреплением рубля. К полудню вторника за доллар дают около 111 рублей, что на 2,6% меньше, чем на закрытии рынка вчера. На пике же пара доллар — рубль уходила в район отметки 110, которая вчера так и не была покорена. Сегодня штурм этого уровня продолжится, и с большой вероятностью — удачно.

Сегодня драйверами роста рубля являются не только прирост поступающей в страну валютной выручки, но и ожидания окончания военной фазы операции на Украине. Украинские чиновники, в частности, вновь говорят, что соглашение о прекращении боевых действий может быть достигнуто в ближайшие недели.

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На этой информации стали сокращать долларовые позиции те, кто покупал иностранную валюту как защиту от рисков. Причем, тенденция ухода от доллара может усилиться с дальнейшим ростом курса российской валюты. Как показывает практика, значительная часть населения покупает доллары и евро на пике финансового кризиса, практически по максимальным ценам, а потом «сдает» валюту с убытком при укреплении рубля.

Продолжается рост курса рубля и на мировом валютном рынке.

«На FOREX ... премия сократилась до 6% в понедельник с 18% в конце прошлой недели. Это дает основания предположить, что глобальные инвесторы начинают верить в восстановление национальной валюты на фоне преодоления украинского кризиса», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. Сегодня в полдень на зарубежных площадках доллар стоит чуть менее 117 рублей.

Вместе с тем, ожидания мира на Украине приводят к продолжению фиксации прибыли по фьючерсам на сырье. За первую половину торгового дня нефть упала почти на 6%, примерно до $100 за баррель. Сверху вниз устремились к отметке $1000 за тысячу кубов и цены на газ в Европе.

Однако котировки углеводородов в любом случае находятся на очень комфортных для российских компаний уровнях, и сейчас речь идет даже не о цене нефти, газа и металлов, а о том, какой их объем и с каким дисконтом к мировым ценам Россия может экспортировать.

Судя по резкому росту объемов торгов юанем, российский экспорт переориентируется на Восток. Вчера на Московской бирже оборот пары юань— рубль расчетами «завтра» достиг рекордных 12,4 млрд руб. До начала военной спецоперации на Украине этот показатель редко превышал 2 млрд руб. в день. Для сравнения, вчера объем торгов парой доллар — рубль расчетами «завтра» оценивался примерно в 83 млрд руб.

«Число сделок с китайской валютой превысило 33 тыс., в то время как показатель для остальных валют вдвое меньше. Юань имеет относительную привязку к доллару и вполне может заменить доллар как средство сбережения. В денежном выражении объем торгов с этой валютой пока невелик, но возможно увеличение оборотов на фоне перевода внешнеторговых контрактов с партнерами из Азии на юань или парную с ним региональную валюту», — комментирует ситуацию Георгий Ващенко из «Фридом Финанс».

Спрос на юань обещает расти и дальше — в том числе из-за того, что российские банки массового готовятся перейти к выпуску карт китайской платежной системы Unionpay, которые принимаются в большинстве стран мира. Использование этих карт станет отличной возможностью не только расплачиваться за границей, но и вывести капитал за пределы страны.

Однако рост спроса на юань не приведет к какому-то аномальному росту курса юаня к рублю. Динамика пары юань — рубль по-прежнему будет определяться стоимостью рубля к доллару и юаня к доллару. При этом в ближайшее время юань вполне может подрасти как к доллару, так и к евро — из-за повышения привлекательности китайской валюты как средства международных расчетов. Но процесс укрепления юаня будет наталкиваться на противодействие китайских властей, которым крепкая национальная валюта не выгодна.