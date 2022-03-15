«РЖД бизнес актив» запустил новый сухопутный контейнерный сервис из КНР в Россию

Компания «РЖД бизнес актив» запустила новый сухопутный контейнерный сервис из Китая в Россию.

«Организовали сухопутный мультимодальный сервис между Китаем и Россией через Казахстан. Новый маршрут со сроком доставки контейнеров 18 дней открыт между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

В пресс-службе отметили, что первый поезд с сорокафутовыми контейнерами уже отправился в путь в этом месяце; состав проследует через пограничные переходы Хоргос — Алтынколь между Китаем и Казахстаном и Семиглавый Мар — Озинки между Казахстаном и Россией. Основной груз — товары народного потребления.

В перспективе «РЖД бизнес актив» планирует обеспечить регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять четыре поезда в месяц.

Ранее компания организовала новый контейнерный сервис между терминалом Ступино в Подмосковье и портом Ванино в Хабаровском крае.

«Благодаря технологии, разработанной "РЖД Бизнес Актив", организован новый контейнерный сервис между терминалом Ступино (Московская область) и портом Ванино (Хабаровский край). Сервис предусматривает использование собственных платформ оператора в совокупности с терминальными возможностями РЖД, что позволит ежемесячно отправлять и принимать до 8 полносоставных контейнерных поездов длиной до 57 условных вагонов», — говорится в сообщении «РЖД бизнес актив». Уточняется, что до этого полносоставные поезда по указанному маршруту не оправлялись.

«РЖД Бизнес Актив» занимается предоставлением комплексных логистических услуг. Компания осуществляет мультимодальные контейнерные перевозки на базе собственных или привлеченных активов. Объем перевозок холдинга в прошлом году составил примерно 200 тыс. ДФЭ; самый большой объем — 27% — обеспечили внутрироссийские перевозки. По 24% пришлось на импорт и экспорт, транзитные перевозки составили 25%. В направлении Китая «РЖД Бизнес Актив» перевез около 40 тыс. ДФЭ — это 87 % от экспортных перевозок компании. Основной объем пришелся на грузы предприятий лесопромышленного комплекса, а также на минерально-строительные грузы и уголь. В общем объеме импорта 74% (примерно 35 тыс. ДФЭ) составили перевозки из Китая. Основные грузы — метизы, машины и оборудование, а также товары народного потребления, автомобили.

Ранее «Эксперт» писал о том, что часть международных логистических маршрутов в Россию оказалась под ударами западной санкционной политики. Больше всего страдает сегмент морских контейнерных перевозок, российские логистические компании спешно ищут альтернативные способы доставки грузов.