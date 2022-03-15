Саудовская Аравия: от нефтедолларов к нефтеюаням

Как сообщил Dow Jones, Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином об установлении цены на часть своей нефти, продаваемой Китаю, в юанях. Источники сообщают, что хотя соответствующие консультации шли не первый год, последние события заставили стороны резко активизироваться, что, в свою очередь, привело к росту курса китайской валюты на мировом рынке до максимума с начала января — 6,3848 юаней за доллар.

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Это неудивительно — такое соглашение, будь оно заключено, может стать без преувеличения эпохальным. Китай покупает огромные объемы саудовской нефти — более четверти ее экспорта. Да и в мировом масштабе он — крупнейший нефтяной импортер. Уход такой большой части глобальных поставок из сферы влияния американской валюты мог бы стать началом изменения всей нефтедолларовой системы, в основании которой находилась, кстати, та же Саудовская Аравия. После Войны Судного дня в 1974 году именно ее союз с США смог стабилизировать как нефтяной рынок, так и доллар. Этим соглашением ранее отказавшийся от золотого стандарта президент Ричард Никсон заложил основы новой системы, где доллар фактически обеспечивался уже нефтью.

Саудовцы тогда согласились номинировать все контракты в американской валюте, что создало на нее дополнительный спрос — ведь для того, чтобы купить нефть, надо было иметь доллары. Сейчас такие сделки некоторые страны совершают, используя и другие валюты, но основной по-прежнему является доллар США.

Переход на расчеты в юанях — шаг к постепенному демонтажу этой системы. Он столь же выгоден для китайской валюты, спрос на которую вырастет, сколь вреден для американской. И вероятность такого развития событий растет.

Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции заставляют очень многих, пусть даже пока чисто теоретически, рассматривать альтернативы валютным рынкам США. А отношения Саудовской Аравии с американцами уже совсем не такие безоблачные, как когда-то и подвержены влиянию целого ряда проблем — от гражданской войны в Йемене до переговоров вокруг ядерной программы Ирана.

Пока рынки оценивают перспективы успеха китайской валюты довольно благожелательно. Ведь ее подскок на максимумы с начала года произошел вопреки сильнейшему давлению, которое создает продолжающееся не первый день падение фондового рынка Китая. К напряженности, связанной с американскими санкционными угрозами, добавляются опасения делистинга китайских компаний с бирж США — и все это на фоне самой мощной вспышки ковид в стране с 2020 года.

Очередная волна заболеваемости, уже вызвавшая локдауны, особенно тревожит инвесторов, поскольку потенциально (учитывая политику нулевой терпимости к ковиду) это серьезный удар по экономике, причем не только Китая. Опасения уже отразились и на рынке нефти, став одной из причин падения Brent ниже $100 за баррель.

Во вторник индекс Shanghai Composite упал на 4,95%, а относительно максимумов прошлой недели потерял уже 11%. Падал на этом фоне и юань. И тем не менее, после сообщений о переговорах с Саудовской Аравией китайская валюта уже прибавляла 1,2% относительно минимумов прошлой недели.

«Это может отражать повышение настроений в отношении потенциала более широкого использования юаня», - цитирует Bloomberg стратега по развивающимся рынкам TD Securities Сашу Тиханьи.