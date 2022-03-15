Siemens продолжит техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» в рамках сервисных контрактов

В концерне Siemens заявили, что не намерены приостанавливать техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка», несмотря на напряженную политическую обстановку и сложную ситуацию на российском рынке.

«Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Пассажирские электропоезда «Ласточка» разработаны на основе платформы Siemens Desiro для ОАО «РЖД». В России поезда выпускает ООО «Уральские локомотивы» — совместное предприятие Siemens и группы «Синара».

Высокоскоростные электропоезда «Сапсан» (Velaro RUS) производства Siemens были приобретены РЖД для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах. Длина состава из 10 вагонов — 250 метров (522 пассажирских места). Поезд способен развивать скорость до 250 км/ч. Между Москвой и Санкт-Петербургом также следуют сдвоенные составы поездов «Сапсан» из 20 вагонов (1044 пассажирских места). Поезд разработан с участием российских специалистов и с учетом требований ОАО «РЖД».

В начале марта концерн Siemens сообщил о приостановке поставок и работы над новыми проектами в России.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Согласно заявлению Министерства обороны, вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. После начала спецоперации в отношении РФ ввели многочисленные жесткие санкции; зарубежные компании начали объявлять об уходе с российского рынка либо о приостановке своей деятельности в стране.