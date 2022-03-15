Эксперты рассказали, какие товары могут исчезнуть в России из-за санкций

Газированные напитки и алкоголь иностранных производителей могут исчезнуть с российских прилавков из-за санкций, пишут «Известия», ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Напитки компании PepsiCo (Pepsi, Меринда и другие) исчезнут с российских прилавков, в то время, как компания продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание», — указывает издание.

По словам эксперта Инны Гольфанд, для потребителей недоступными станут и товары крупных производителей алкоголя, например, чешских пивоварен или британских брендов виски.

«Эксперты отмечают, что, хотя российский рынок будет испытывать трудности из-за санкций, ни одна продукция не исчезнет с прилавков — в крайнем случае, их заменят поставки из других стран», — сообщает Гольфанд.

Также могут возникнуть трудности у российских потребителей и с приобретением высокотехнологичной продукции, отмечает Дмитрий Матвеев, президент агропромышленной группы компаний «Кабош».

По его мнению, возрастет спрос на китайские автомобили из-за приостановки производства европейских и американских компаний в России.