Сводный брат юаня: вкладываться в гонконгский доллар рискованно

На фоне массового перевода россиянами своих сбережений из американских долларов и евро в другие валюты и возможного в ближайшей перспективе перехода России и Китая на расчеты в рублях и юанях все большее внимание участников рынка привлекает гонконгский доллар (HK$).

Валюта для понимающих

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Если для большинства обычных сограждан гонконгские доллары являются чем-то экзотическим, то в бизнес-кругах отрыть счет в этой валюте и держать в ней часть средств довольно давно считалось весьма прогрессивным, хотя не являющимся мейнстримом решением. Причем не только среди тех, чья деловая активность как-либо связана непосредственно с Гонконгом.

С одной стороны, гонконгский доллар ассоциируется с КНР — дружественной РФ и контролирующей этой Специальный административный район. С другой — у него в наличии репутация валюты, с которой не будет проблем на Западе даже в случае окончательного поворота российской экономики на Восток.

Безусловно, тот же юань свободно конвертируется, но с точки зрения отечественных «западников» на нем могут отразится некоторые политические решения властей Поднебесной. Например, если Китай в ближайшее время начнет недипломатическими методами решать тайваньский вопрос, или если Запад попробует наказать Поднебесную за ее сотрудничество с находящейся под санкциями Россией, нельзя исключить появление у жэньминьби проблем.

Бытует мнение, что гонконгский доллар, будучи даже не младшим, а сводным и ведущим, фигурально выражаясь, более западный образ жизни братом юаня, такого рода турбулентностям априори подвержен в несколько меньшей степени.

Стоит отметить, что гонконгский доллар на сегодня занимает 13-е место в списке самой торгуемой в мире валюты, а в теперь уже далекие допандемийные входил в и первую десятку. В Гонконге функционирует режим валютного совета (независимого Управление денежного обращения Гонконга), который регулирует колебания курса местного доллара в коридоре 7,75 —7,85 за доллар США. Эмиссию валюты осуществляют правительство Специального административного района и три специально уполномоченных банка.

Курс гонконгского доллара, установленный ЦБ РФ на вторник — 14,73. В последний месяц на бирже гонконгский доллар демонстрировал неплохую динамику роста. Российский банковский рынок в связи с этим, а также благодаря общему антисанкционному тренду на уход от валют ЕС и США, выдвинул соответствующие предложения.

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Так, клиенты «Сити банка» могут открыть мультивалютную карту, к которой можно привязать счет в гонконгской валюте. Имеется возможность хранить средства в гонконгских долларах и у «Тинькофф». Однако экспертное сообщество относится к данной тенденции настороженно, если не сказать – негативно, видя здесь определенные риски.

Юань для нас надежней

Независимый финансовый аналитик Николай Подлевских в беседе с корреспондентом «Эксперта» затруднился оценить перспективы гонконгского доллара на российском рынке. «Действительно, это все экзотично. Думаю, что россияне сейчас двигаются в сторону упрощения. Если юани еще примут, то к более “мелким” и незнакомым валютам следует относится с осторожностью», — подчеркнул он, согласившись при этом, что гонконгский доллар часто воспринимается как «более близкий к Западу», чем юань актив.

Впрочем, именно в силу данного обстоятельства президент АНО Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев не считает гонконгский доллар перспективной валютой для российского рынка в текущей ситуации.

«Нужно понимать, что Гонконг, как и раньше, рассматривается Китаем в качестве офшора. И когда мы говорим, что Китай в отличие от нас может неким образом взаимодействовать с миром (и мы его будем в этом плане только поддерживать, потому что, хотя бы через Китай будем иметь какое-то отношение к рынкам Запада), то здесь китайцы как раз рассчитывают на Гонконг. Поэтому Гонконг сам по себе будет соблюдать санкционный режим. Это надо понимать. А вот материковый Китай будет говорить: мы с Россией дружим, никаких санкций, полное взаимодействие, взаиморасчёты в национальных валютах», — заявил он «Эксперту».

Таким образом, по Сергея Санакоева, чтобы не попадать под санкционные ограничения, российскому бизнесу ставку следует делать как раз не на гонконгские доллары, а именно на юани. Эксперт подчеркнул, что юань – это вторая валюта в мире, даже более стабильная и надежная, чем занимающий пока первое место доллар США, эмиссии которого проводятся Федеральной резервной системой без всякого контроля со стороны мирового сообщества.

