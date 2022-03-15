Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР

Только за последние 24 часа украинские войска 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности было применено 318 единиц боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

В ежедневной сводке представительства республики также сообщается, что на горловском и донецком направлениях применялось такое вооружение, как танки, артиллерия, минометы, стрелковое оружие.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для прекращения преступлений против людей необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы страны наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление и военные подразделения ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.​