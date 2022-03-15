В Германии сделали важное заявление о последствиях отказа от российской нефти и газа

Глава Минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек сделал важное заявление о последствиях, которые ждут ФРГ при отказе от российской нефти и газа. По мнению чиновника, это спровоцирует в стране массовую безработицу и рост уровня бедности, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

«Если мы немедленно щёлкнем выключателем, то нас ожидает сокращение или даже полное прекращение поставок. В результате чего людям нечем будет отапливать свои жилища», – пояснил Хабек.

Глава Минэкономики при этом отметил, что власти ФРГ прикладывают все возможные усилия для того, чтобы страна отказалась от российских поставок, однако сделать это сейчас «в одном мгновение» не представляется возможным.

Напомним, ФРГ входит в число наиболее зависимых от энергоресурсов РФ стран Старого Света, импортируя у нас 55% природного газа, 52% угля и 34% «чёрного золота».

Ранее «Эксперт» сообщал, что британский премьер Борис Джонсон заявил, что отказаться от российской нефти и газа для Лондона и других стран будет сложно, но это нужно сделать всем, чтобы избежать «шантажа».

По его словам, Великобритания планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с США. Также Джонсон высказал поддержку странам ЕС, которые намерены отказаться от углеводородов из России.

