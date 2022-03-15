В Кремле ответили на вопрос о сроках подписания мирного соглашения между РФ и Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов ответил на вопрос одного из них о сроках подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.

По его словам, в Кремле предпочитают не спешить с прогнозами, а все заявления, сделанные Киевом по данной теме, это прогнозы украинской стороны, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы бы не хотели спешить с прогнозами», – сказал Песков комментируя слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявил, что соглашение с РФ может быть подписано в течение одной-двух недель.

Пресс-секретарь российского лидера при этом напомнил, что сейчас делегации двух стран ведут работу по видео-конференц-связи.

«Это очень сложная работа и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождёмся, когда будут результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран», – отметил Песков.

Представителя Кремля также спросили, каким может быть формат документа по итогам переговоров.

«Об этом пока тоже преждевременно говорить публично. Это всё является предметом переговоров», – резюмировал Песков.