В Мурманске закрылся самый северный в мире McDonald's

Предприятие McDonald's в центре Мурманска, которое является самой северной точкой сети в мире, приостановило свою работу.

Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что заведение, которое еще накануне принимало посетителей в привычном режиме, 15 марта закрыли, а на дверях повесили объявление о временной остановке предприятий компании.

Самый северный в мире McDonald's открылся в Мурманске в июле 2013 года, он расположен в торговом центре «Волна».

Ранее «Эксперт» писал о том, что McDonald's продолжил работу в ряде городов России, несмотря на объявление о закрытии. В частности, точки сети остались открытыми в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Томске, и Кемерово. Пояснялось, что заведения в этих городах принадлежат новокузнецкому ООО «Гид», которое является франчайзи McDonald’s. В общей сложности у компании 25 ресторанов. «Все предприятия McDonald’s в Сибири под управлением ООО "Гид" продолжают свою работу в штатном режиме», — рассказала директор по маркетингу компании «Гид» Олеся Самчелеева. Она добавила, что о закрытии точек речи не идет; планируется продолжать работу и в дальнейшем.

Также 14 марта работали предприятия McDonald's в Перми, Казани, Мурманске и Москве.

На прошлой неделе руководство McDonald's заявило о решении временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке. В РФ у компании 850 ресторанов быстрого обслуживания, в них работают 62 тыс. сотрудников; с компанией взаимодействуют сотни местных поставщиков и партнеров. В корпорации заверили, что на время закрытия точек в России все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат получать среднемесячную зарплату. Кроме того, им продолжат начислять все социальные льготы и предоставлять соцгарантии. Компания также обязуется выполнять все обязательства перед поставщиками и арендодателями.