В России резко вырос спрос на банковские ячейки

Россияне стали активнее интересоваться возможностью арендовать банковские ячейки, спрос на которые вырос в некоторых банках в несколько раз с 24 февраля по 10 марта, сообщает РБК, ссылаясь на представителей банков.

В банке «Открытие» спрос на аренду ячеек марте увеличился примерно вдвое по сравнению с февралем, чаще всего клиенты хотят арендовать ячейку на год. В «Промсвязьбанке» подтвердили рост спроса на услугу с конца февраля в 10 раз в годовом выражении. В основном ячейки арендуют клиенты премиум-сегмента. По прогнозу сотрудников банка, спрос на аренду будет расти, поскольку в период высокой волатильности клиенты выбирают наиболее консервативный подход к экономии денег.

В банке «Санкт-Петербург» количество арендованных ячеек с 24 февраля по 10 марта выросло на 48% в годовом выражении. По словам директора по розничным продуктам банка «Дом.Рф» Евгения Шитикова, сейчас доля арендованных ячеек в банке превышает 90%, а ранее она составляла 30-40%.

В «Абсолют Банке» также отметил рост спроса на ячейки. В настоящее время в банке заполнено более 50% сейфовых ячеек, в основном они сдаются в аренду на срок до 30 дней. МКБ и Банк "Зенит" также подтвердили эту тенденцию.

Представитель ВТБ сообщил, что банк не зафиксировал значительного спроса на ячейки: их заполняемость такая же, как и в прошлом году.