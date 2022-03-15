В Совфеде заявили о необходимости повышения пенсий в России на 20-30%

Заместитель главы экономического комитета верхней палаты российского парламента Иван Абрамов заявил, что пенсии россиянам необходимо проиндексировать на 20-30%.

Как пояснил сенатор, людям надо начинать помогать уже сейчас, так как у них нет других источников дохода, передаёт РИА Новости.

«Поэтому нужно ещё до лета проиндексировать пенсии на 20-30%. Для этих целей можно задействовать средства Фонда национального благосостояния, а также обратиться к компаниям, которые занимаются продажей природных богатств РФ», – отметил Абрамов.

Член Совфеда также подчеркнул, что крупные корпорации зарабатывают «миллиарды долларов», при этом базируются на производстве, которое было заложено еще в советское время.

«Они эти средства заработали на природной ренте. Там есть задел. Понятно, что сейчас они просели, но в дальнейшем ситуация выровняется, с нами по-прежнему хотят торговать две трети мира», – резюмировал политик.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в начале марта в Госдуму был внесён законопроект с предложением предоставить правительству право повышать размер пенсий несколько раз в течение года. Это стало бы принципиальной новацией по сравнению с действующим порядком.

Данное предложение входит в общий законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций.

Напомним, в настоящее время законом «О страховых пенсиях» предусмотрена их ежегодная индексация с 1 января на уровень инфляции за прошедший год.

Социальные пенсии регулируются законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и индексируются с 1 апреля – с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период. С этой же даты, с учетом роста доходов ПФР, Кабмин может индексировать и страховую пенсию (точнее, устанавливать к ней доплату).