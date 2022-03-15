Великобритания столкнулась с новым последствием санкций против РФ

Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива из-за санкций усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания, сообщает газета Daily Telegraph.

Издание отмечает, Россия до введения новых санкций была крупным поставщиком древесных гранул, которые британцы использовали для отопления своих домов, но сейчас британские импортеры в срочном порядке ищут альтернативные источники закупок.

Прекращение поставок гранулированной древесины из России, по мнению специалистов, вызовет резкий скачок цен на отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе. Так, благодаря программе государственной поддержки в последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов перешли на системы отопления, использующие этот вид топлива, говорится в материале.

По данным Daily Telegraph, цены на гранулированное древесное топливо в стране уже выросли на 25-40% и продаются по 385 фунтов стерлингов за тонну. Как сообщил газете в интервью глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебуса, в настоящее время Британия срочно разрабатывает альтернативные меры по реструктуризации международной цепочки поставок.

В то же время он отметил, что запрет на закупку российской гранулированной древесины повлияет на поставки по всему миру.

"Последствия почувствуют на себе другие страны, которые сейчас борются за лучшие продукты от тех же поставщиков", - отметил Лебуса.

По словам его словам, британское правительство в настоящее время пытается наладить внутреннее производство древесных гранул.

"Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придется импортировать значительные объемы, и мы неизбежно окажемся вовлеченными в усиливающийся энергетический кризис", - резюмировал руководитель.