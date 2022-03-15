Всемирный банк оценил влияние санкций против России на мировой ВВП

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс выразил уверенность, что санкции вводимые против России окажут еще большее влияние на мировой ВВП, чем сама спецоперация Российской Федерации, которая проводится в настоящее время по демилитаризации Украины.

Малпасс считает, что ситуация в Украине приведет к "немедленному воздействию в ближайшем будущем" на всю мировую экономику.

"Я думаю, что санкции против России сами по себе оказывают еще большее влияние на мировой ВВП", - заявил Малпасс в ходе мероприятия, которое было организованно газетой Washington Post.

Глава Всемирного банка при этом выразил уверенность, что экономики других стран смогут быстро оправиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продовольствия из России и Украины. В частности, по его мнению, сельскохозяйственный сектор некоторых стран может "адаптироваться к ситуации примерно через год".

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", привлечь к суду всех военных преступников.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний объявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производственных мощностей в Российской Федерации.