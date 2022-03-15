ВСК запустила Telegram-канал для решения страховых вопросов

Страховой дом ВСК создал официальный Telegram-канал компании, посвященный событиям в сфере российского страхования и финансов, а также новостям компании. К каналу также подключили умного бота, который поможет в решении любого страхового вопроса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы делаем все, чтобы постоянно оставаться рядом с нашими клиентами и помогать, когда это действительно важно. ВСК ежедневно стремится предоставить лучшее предложение и сервис для клиентов, достигая цели – стать компанией осознанного выбора. Открытость, честность, оперативность в диалоге с пользователями – приоритет для ВСК и является одной из стратегических задач компании. Раньше в Telegram клиенты могли связаться с нами через чат, а теперь взаимодействие станет еще проще – в этом поможет не только канал «Рядом», но и умный бот, который решит многие страховые вопросы», - отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

Telegram-канал получил название «Рядом», который отражает его основную цель – быть ближе к клиентам. С помощью ресурса клиенты смогут узнать, как правильно подготовить авто к лету или недорого обустроить маленькую квартиру, как получить карту платежной системы UnionPay в России. Умный бот проконсультирует по вопросам: от внесения изменений в полис до расчета и оформления страховой защиты. Ссылка на бота находится в описании канала. Ознакомиться и подписаться на сам Telegram-канал можно по ссылке https://t.me/vskinsur, отметили в пресс-службе.