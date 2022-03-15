РБК: «Яндекс» продаст «Новости» и «Дзен»

Корпорация «Яндекс» планирует продать агрегатор «Яндекс.Новости» и сервис «Яндекс.Дзен».

Об этом пишет РБК со ссылкой на три осведомленных источника. Сообщается, что сам «Яндекс» намерен сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов.

По данным агентства, возможную сделку обсуждают с несколькими потенциальными покупателями, однако ключевым интересантом выступает холдинг VK, с которым переговоры ведутся якобы с конца 2021 года. При этом утверждается, что идея продать оба сервиса появилась еще около пяти лет назад.

Среди причин вероятной продажи платформ указывается стремление «Яндекса» стать технологичной компанией, в то время как «Дзен» ближе к соцсетям. «Яндекс.Новости» же, по словам собеседников агентства, вызывает много критики «со всех сторон».

Каким образом сервисы продолжат свою работу в случае продажи, не уточняется. В «Яндексе» заявили, что компания не комментирует «слухи»; представитель VK отказался от комментариев, пишет РБК.

Сервис «Яндекс.Дзен», позволяющий находить нужную аудиторию и зарабатывать на рекламе, существует с 2017 года. По итогам 2021-го у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день, что на 10% превышает результаты предыдущего года. Плановая выручка «Дзена» в четвертом квартале 2021 года составила около 19 млрд руб.

Агрегатор «Яндекс.Новости» запущен в 2000 году, ежедневно сервис, по данным компании, посещают более 10 млн пользователей. «Яндекс» неоднократно обвиняли в том, что компания сама влияет на топ «Новостей», однако в корпорации заявляют, что топ формируют не сотрудники, а специальный алгоритм.

VK — российская технологическая корпорация. До 12 октября 2021 года холдинг назывался Mail.ru Group. В числе активов VK соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», мессенджеры «ICQ», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», почтовый сервис Почта Mail.ru, сервис объявлений «Юла», а также поисковая система «Поиск Mail.ru». В конце 2021 года у компании поменялись акционеры — 2 декабря стало известно о том, что USM Алишера Усманова выходит из капитала холдинга; 4,8% обыкновенных и 57,3% голосующих акций компании получили СОГАЗ и Газпромбанк. Главой VK стал бывший топ-менеджер «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.

В феврале Кириенко-младший попал под американские санкции, VK при этом в санкционный список включена не была.

Ранее «Эксперт» писал, что соцсеть «ВКонтакте» заявила о намерении поддержать блогеров на фоне значительного роста аудитории. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. В СМИ отмечают, что это крупнейшая программа поддержки авторов в истории сети. Она начнется в ближайшее время и будет действовать до 10 апреля. Прогнозируется, что авторы смогут заработать за это время около 600 млн рублей.