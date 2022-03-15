Зеленский: Украина не войдёт в НАТО, надо это признать

Глава «незалежной» Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО. Об этом он сказал на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, передаёт РИА Новости.

«Годами мы слышали про якобы открытые двери. Но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, надо это признавать», — подчеркнул он.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Зеленский обманывает, когда утверждает, что Украина готова обсуждать нейтральный статус страны.

«Он сейчас всем просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус Украины», — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

