Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с Россией, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на первого вице-спикера Рады Александра Корниенко.

Уточняется, что украинский парламент принял поправки в уголовный кодекс страны 3 марта. Сегодня документ был утверждён президентом страны. Таким образом, согласно поправкам, закон вводит наказание за сотрудничество с Российской Федерацией до 15 лет лишения свободы, также позволяется закрывать партии и организации, связанные с осужденными.

"Закон о сотрудничестве подписан Президентом Украины и будет опубликован", - сказал Корниенко.

По его словам, около 20 депутатов Рады, которые покинули страну с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, должны быть осуждены за сотрудничество с Российской Федерацией на максимальный срок, предусмотренный новым законом.

В настоящее время дипломатические отношения между Россией и Украиной разорваны. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.