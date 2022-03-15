Зерно и сахар возвращают на родину

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Как говорится в сообщении кабмина, постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года.

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Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее решение о временном запрете экспорта сахара и зерновых одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Оно принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Ситуацию на продовольственном рынке прокомментировала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. «Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет», — сказала она.

Между тем, в ряде регионов сахар уже почти исчез с полок магазинов. В интернете гуляют «ролики», на которых люди пенсионного возраста сметают с полок пакеты с товаром. Дело доходит чуть ли не до драки. При этом власти регионов постоянно сообщают, что сахара на складах достаточно, в его недостатке виноваты как сами жители, которые лихорадочно делают запасы, так и перекупщики, старающиеся максимально заработать на этом.

«Как это уже не раз было в нашей истории, сограждане в порыве паники умеют создавать дефицит не хуже любых санкционных барьеров, — отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» управляющий партнёр KCG Анастасия Кучерена. — Так было, например, с лимонами и имбирём в начале пандемии, стоимость которых даже превышала 1 тысячу рублей за килограмм. Главный же "хит" — гречка. Её сметают первой всегда. Тем не менее заградительные меры на эти продукты не требуются, потому что лимоны у нас импортные, а гречку никто не кроме наших соотечественников в пищу не употребляет. И если такие меры в отношении сахара введены, то значит положение серьёзное».

К сожалению, добавляет эксперт, большинство СМИ не утруждают себя объяснениями широким массам, что сахар почти не производится в странах, которые ввели санкции против РФ, и с ним проблем не будет. Если бы такая разъяснительная кампания была бы проведена, то, возможно, и Михаилу Мишустину не пришлось прибегать к подобным мерам. Тем не менее, уверена Анастасия Кучерена, как это всегда бывает, общественная истерия вскоре сойдёт на нет, и сахар вернётся на полки в привычном объёме.

Надо понимать, что по зерновым запрет на экспорт введен фактически до конца текущего сезона 2021-2022 года, заявила «Эксперту» внимание аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Дефицита зерновых в России, по ее словам, нет, но Минпромторг явно старается подстраховаться из-за резкой девальвации курса рубля к доллару и резкого роста цен на мировом рынке.

Агентство Совэкон указывает, что цены в порту Новороссийск базис FOB в начале марта достиг 405 долл./тонна на пшеницу с протеином 12,5%. Это говорит о повышенном спросе на российское зерно и желании экспортеров форсировать поставки. Совэкон уже сообщил об увеличении оценок экспорта в марте до 1,6 млн тонн зерна, но это на 45% ниже экспорта в марте 2021 года.

Всего по состоянию на 10 марта из РФ было вывезено 28,1 млн тонн зерновых, из них 23 млн тонн пшеницы. Общий экспорт зерновых оценивается примерно в 35 млн тонн, из них — 27 млн тонн пшеницы. То есть, указывает аналитик, осталось вывезти около 6-7 млн тонн. Оксана Лукичева отметила, что с февраля экспорт замедлился в связи с действием квоты в размере 11 млн тонн с 15 февраля по 30 июня. При этом в рамках квоты по лицензиям Минпромторга экспорт зерновых продолжится.

В июле начнется новый сезон 2022-23, который продлится до конца июня 2023 года. Урожай в новом сезоне ожидается на уровне 123 млн тонн, в том числе пшеницы — 82-84 млн тонн. Посевные площади в 2022 г. составят около 81,3 млн гектаров, что чуть выше, чем в 2021 году, считает эксперт. Озимые засеяны на площади 27,7 млн гектаров, к началу сева яровых готовятся в южных регионах.

При этом запрет на экспорт сахара белого/сахар-сырца продлится с 15 марта по 31 августа 2022 года, то есть также до начала активного поступления сахара нового урожая на внутренний рынок. И в текущий момент дефицита сахара на внутреннем российском рынке нет, уверена Оксана Лукичева. Переходящие запасы сахара на конец сезона 2020-21 (август-июль) составили около 500 тысяч тонн.

Внутреннее производство сахара превысило 6 млн тонн с учетом производства из импортного сахара-сырца, что даже с учетом экспорта удовлетворяет внутреннее потребление, оцениваемое на уровне 5,6 млн тонн. Таким образом, сезон 2021-22 также должен завершиться с положительными переходящими остатками. В сезоне 2022-23 (начнется в августе 2022 года) планируется засеять 41,5 млн гектаров сахарной свеклы, что даст около 6 млн тонн внутреннего производства сахара.

И все же ограничение экспорта, сообщил «Эксперту» аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов, выглядит оправданно в текущей ситуации. Этот шаг позволит стабилизировать стоимость продуктов питания на внутреннем рынке, несмотря на значительный рост мировых цены на зерно. Также эксперт отметил, что на решение о запрете вывоза зерна, по всей вероятности, повлияло и падение объёма урожая зерновых, который был собран в 2021 году. Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России, которые привели к гибели озимых культур, валовый сбор зерновых культур в прошлом году упал на 10% в сравнении с данными 2020 года.