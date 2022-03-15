Золото берет передышку, но ненадолго

Начало недели принесло рынку золота небольшую передышку после периода стремительного взлета. Так, сообщает «Прайм», апрельские фьючерсы на металл упали на 1,2%, до 1960,80 доллара за унцию. Откат стал возможен благодаря ожиданиям заседания ФРС, на котором с высокой долей вероятности ставки в США могут быть повышены из-за взлета инфляции.

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Участники рынка полагают, что по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду, 16 марта, Федрезерв повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Инвесторы также будут следить за прогнозами представителей ФРС по инфляции и за их оценками состояния мировой экономики. Российско-украинский конфликт привел к ускорению инфляции по всему миру и вызвал опасения относительно замедления мировой экономики.

Что касается самого конфликта, то он тоже дал золоту повод для отката, хотя и незначительный. В понедельник состоялся четвертый раунд украинско-российских переговоров, и это оказало некоторую поддержку рисковым активам, несмотря на то что российские войска продолжили продвижение, а кроме того, был нанесен удар по центру подготовки и слаживания иностранных наемников на Яворовском полигоне под Львовом.

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Рецессия будет «золотой»

Геополитические события вытолкнули цены на золото выше 2078 долларов за унцию, но рынок недолго держался на максимальных уровнях, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В ожидании повышения процентной ставки ФРС США цены понизились до 1975 долл./унция. Инфляция в США в феврале продолжала расти, что усилило уверенность участников рынка в повышении процентной ставки в ходе мартовского заседания. Однако в следующие несколько месяцев действия ФРС могут быть более мягкими, чем ожидалось — в связи с высокими ценами на энергоносители, дополнительными проблемами с цепочками поставок и растущей финансовой волатильностью.

В то же время растущие цены на прочие сырьевые товары — особенно на энергоносители — увеличивают риски замедления роста мировой экономики и развития рецессии в некоторых регионах, указывает эксперт. Учитывая, что инфляция, по прогнозам, будет оставаться высокой в течение более длительного времени, а реальные доходности все глубже сползают в отрицательную зону, рынок золота после заседания 16 марта может получить дополнительную поддержку.

Помимо интереса к золоту как к страховому активу, на рынке начинает проявляться и более широкий стратегический интерес к металлу, констатирует Лукичева. Стратегическая диверсификация портфелей в пользу золота с учетом неопределенности макроэкономических перспектив — значительного ослабления роста, более высокой инфляции и снижения реальных ставок — будет способствовать тому, чтобы высокие цены на желтый металл оставались устойчивыми. А в случае развития рецессии во втором полугодии 2022 года или в 2023 году они могут перейти в диапазон 2350-2400 долл./унция, полагает эксперт.

Золото смотрит на Китай и на ФРС

После обновления полуторагодовых максимумов на прошлой неделе золото начало постепенно корректироваться, потеряв за понедельник почти 2% и закрыв день на отметке в 1950 долларов за тройскую унцию, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Золото — актив, который растет в кризис, говорит он, и пандемия это лишний раз подтвердила: за три месяца металл вырос более, чем на треть. То же самое происходит и сейчас, но и коррекции в такие периоды неизбежны, так как за февраль котировки выросли более, чем на 15%.

Во вторник золото по состоянию на 10 утра продолжило некоторую коррекцию, дойдя до отметки в 1924 пункта. Ближайшими точками поддержки и сопротивления теперь становятся отметки в 1900 и 2000 пунктов, но при этом технически золото очень сильно, причем как на дневном, так и на недельном графике, указывает эксперт. Поэтому продолжение падения котировок представляется крайне маловероятным, особенно на фоне растущих рисков рецессии в мире, а также продолжающегося кризиса не только на Украине, но и роста напряжения в Китае. Акции компаний этой страны рекордно обвалились на торгах понедельника на рисках делистинга с американских рынков, что добавит золоту покупателей в ближайшие дни. Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий представляется возврат на отметки выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию уже к концу недели.

Эта неделя, уверен Вавилов, будет очень важной не только для золота, но и для всего рынка — на днях ФРС должен объявить решение о ключевой ставке. В том, что она вырастет, сейчас сомнений не осталось никаких, вопрос только в том, на какую величину — на 0,25% или на 0,5%. Чем серьезнее будет рост и чем «ястребинее» риторика Пауэлла, тем активнее металл будет расти в ближайшие недели.