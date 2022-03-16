S&P 500 на полпути вниз

К тому, что случится сегодня ближе к концу торговой сессии в США, рынок готовился более двух месяцев. Согласно CME, сейчас срочный рынок дает нулевую вероятность того, что после заседания FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) ставка ФРС сохранится в диапазоне 0-0,25%. Шансы на ее подъем до 0,25-50% – выше 98%.

В ожидании этого основные американские фондовые индексы в целом снижались с первой недели января, на которой S&P 500 и Dow успели переписать исторические максимумы. Рекорд Nasdaq принадлежит еще ноябрю прошлого года. Но и это связано с сегодняшним событием: чем выше была в индексах доля акций, имеющих высокие оценочные коэффициенты (P/E, P/S и т.д.), тем раньше они начинали страдать от распродаж в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики.

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Падать на факте сегодняшнего решения ФРС индексам совершенно не обязательно, хотя долгосрочно такая ситуация очень бьет по акциям роста и другим бумагам с высокой оценкой. Но пока рынки готовились к подъемам ставки и последующему сокращению баланса ФРС (за время пандемии он раздулся более чем вдвое), случился еще ряд неприятностей.

Инфляция по всему миру, в том числе и в США, оказалась куда менее управляемой, чем казалось крупным инвесторам и регулятору еще несколько месяцев назад. События на Украине, сопряженные с антироссийскими санкциями, вызвали новые разрывы цепочек поставок, что наложилось на схожие проблемы, ранее вызванные пандемией. Связанный с этим хаос на товарных рынках приводит к новому витку инфляции, в борьбе с которой ужесточение денежно-кредитной политики малоэффективно и может вести к рецессии. Инвесторы стали активнее готовиться к стагфляции и затяжному снижению акций и облигаций.

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Согласно ежемесячному опросу управляющих глобальными фондами, который Bank of America проводит с 1998 года, по сравнению с февралем пессимизма стало гораздо больше. В исследовании участвовало 299 менеджеров, под управлением которых находится $1 трлн, и теперь большинство из них ждет медвежьего рынка в этом году.

Ожидания стагфляции подскочили до 62% ответов, самого высокого уровня с сентября 2008 года (против 30% месяц назад). И уже 51% респондентов считают инфляцию постоянной, а не временной, как еще недавно. Самыми же большими рисками для рынка они видят события на Украине (44%), рецессию (21%) и инфляцию (18%).

При этом участники опроса полагают, что «пут-опцион ФРС» находится на 3636 пунктах по индексу S&P 500 – на этом уровне она вмешается в ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшее падение акций. Но это примерно на 15% ниже текущих значений.

Пока же вмешательства регулятора не ожидается, инвесторы переходят от акций банков и потребительского дискреционного сектора к производителям основных продуктов и коммунальным компаниям. Также они уходят из акций с малой капитализацией. Фонды сейчас имеют «длинные позиции» в кеше, а также – в сырье, акциях из области здравоохранения и энергетики. При этом их управляющие сторонятся облигаций и акций из еврозоны.

На таком фоне подъемы рынка, подобные тому, что случился во вторник, выглядят лишь эпизодом на большом пути вниз. Nasdaq Composite вырос на 2,92%, вновь выскочив из зоны медвежьего рынка (минус 20% от максимума). S&P 500 прибавил 2,14%, оставшись на «территории коррекции» (потери 10-20%). Dow Jones Industrial Average вырос на 1,82%.

Этот рост после нескольких дней падения во многом был связан с резким снижением цен на нефть. Вот только с этим есть одна проблема: две причины из трех, вызвавших обрушение Brent ниже круглой цифры $100 (до $97,44 за баррель), бьют еще и по акциям. Это все тот же подъем ставки, в перспективе ведущий к стагфляции, и риск замедления экономики из-за внезапного ухудшения ситуации с коронавирусом в КНР. Остаются только надежды рынка на успешные переговоры России и Украины. Но этого слишком мало для того чтобы остановить наступление «медвежьего рынка» в США.