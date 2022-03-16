Аудиторы Счетной палаты выявили в прошлом году нарушения на 1,5 трлн рублей

В 2021 году аудиторы Счетной палаты выявили более 4 тыс. нарушений на сумму в 1,5 трлн рублей. По материалам проверок было возбуждено 70 дел об административных нарушениях и 10 уголовных дел, сообщается на сайте ведомства.

«Всего в отчетном году Счетная палата провела 346 мероприятий, выявила 4 253 нарушения на общую сумму 1,54 трлн рублей. Благодаря работе контрольного ведомства в бюджетную систему России и бюджет Союзного государства возвращено 5,3 млрд рублей», — говорится в сообщении Счетной палаты.

В структуре финансовых нарушений доминировали нарушения, связанные с ведением бюджетного учета и представлением отчетности (37%), а также с осуществлением госзакупок и закупок отдельными видами юрлиц (27%). В ведомстве подчеркнули, что большая часть нарушений бухгалтерской отчетности устранялась еще во время проверки или после ее завершения на основании представлений и предписаний. Всего аудиторы составили за год 256 представлений и 9 предписаний.

За год аудиторы возбудили 70 дел об административных правонарушениях, по их материалам суды вынесли 58 постановлений о назначении административных наказаний, общая сумма наложенных штрафов составила 681,5 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители завели 10 уголовных дел по материалам СП, направленным в 2021 году, и еще 10 – по материалам предыдущих лет.

Ранее «Эксперт» писал, что законопроект, направленный в нижнюю палату парламента президентом РФ, вносит корректировки в применение стратегического аудита для оценки достижения стратегических целей социально-экономического развития России. В нынешних условиях нужно не просто проверять расходы, а оценивать выполнение госпрограмм и достижение целей, которые ставятся перед исполнительной властью, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что законопроект также вводит новый вид аудита – аудит соответствия, который определяет соответствие деятельности объекта контроля действующему законодательству, нормам или лучшим практикам.



