Банки Европы усилили контроль за клиентами из России по требованию ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от некоторых европейских банков ужесточить контроль за операциями клиентов из России и Беларуси, чтобы исключить возможность обхода западных санкций. Новость передает, Reuters, ссылаясь на собственный источник.

По словам собеседника агентства, теперь десятки тысяч россиян и белорусов, проживающих на территории Евросоюза, столкнутся с усилением контроля со стороны банков. Финансовые организации будут уделять повышенное внимание крупным платежам и депозитам, а также новым заявкам на получение кредитов, уточняется в материале.

Сообщается, что европейские банки получили данные разрешение, а также разосланные инструкции от ЕЦБ в конце февраля - начале марта. Им была дана одна неделя на выполнение требований, после чего состоится проверка. Информации о сроках его проведения нет.

