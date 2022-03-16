Brent тестирует сотню

Инвесторы начали приходить в себя после резкого взлета цен на сырье — стоимость начала опускаться, однако, как и лихорадочные покупки, продажи тоже были спонтанными и сильными.

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Так, во вторник, 15 марта 2022 года, котировки фьючерсов на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, нацеливаясь на минимальные уровни закрытия, наблюдавшиеся в первые дни российской спецоперации в Украине почти три недели назад.

Как сообщает «Прайм», снижение цен на сырье поддержали новости о том, что США рассматривают вариант снятия санкций с венесуэльской нефти. В итоге апрельские контракты на нефть WTI снизились на 6,4% — до 96,44 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 28 февраля.

Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 6,5%, до 99,91 доллара за баррель, самой низкой отметки с 25 февраля. Впрочем, уже утром в среду, 16 марта, стоимость Brent перешла к росту и торгуется выше 100 долларов за баррель.

Динамика рынка нефти в растущем тренде продолжается, хотя на прошедшей неделе произошла существенная коррекция вниз, сообщила «Эксерту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Основными факторами, способствовавшими снижению цен, стали существенное продвижение в подписании договора о ядерной программе Ирана, но в больше степени — вспышка коронавируса в Китае, распространяемая через новый, ещё более заразный, чем омикрон, штамм.

Кроме того, продолжает эксперт, расширившиеся почти до 30 долларов за баррель дисконты на поставку российской нефти, привели к поступлению на рынок дешёвых объёмов. Фактически российская нефть сейчас продаётся примерно по 80-85 долларов за баррель. Индия является одним из активных покупателей. В совокупности это сбивает общий уровень цен.

Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе выросли (+3,75 млн баррелей) на ожиданиях их снижения, указала Оксана Лукичева. Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается снижение запасов на 0,7 млн баррелей.

Белый дом активно ищет замену российским объёмам, что сделать нелегко. Переговоры в Венесуэле с Николасом Мадуро почти увенчались успехом, но внутренняя реакция в Соединенных Штатах оказала давление на власти по поводу двойственной позиции по отношению к этой стране, и поставки могут затормозиться.

Переговоры по поводу увеличения добычи с ОАЭ и Саудовской Аравией на прошлой неделе в Хьюстоне в рамках конференции Ceraweek, также ничем не завершились. Делегация Белого дома намерена продолжить переговоры со странами Ближнего Востока, но получить результат будет сложно, так как отношения изрядно испорчены.

На этом фоне появились сообщения о том, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем о продаже нефти за юани — впервые с 1974 года вероятна продажа не за доллары США. Наконец, Иран уже дал согласие на вхождение в соглашение ОПЕК+, когда добыча восстановится.

МЭА сообщила о достижении договорённости между основными потребителями о выпуске 60 млн баррелей нефти из резервов для снижения цен. Кроме того, добавила Оксана Лукичева, выпуск нефти из резервов продолжится ежемесячно до тех пор, пока цены не упадут до приемлемого уровня.

Накануне ОПЕК опубликовал ежемесячный отчёт о ситуации на рынке нефти, основной посыл которого сводился к тому, что возникший конфликт в Восточной Европе может значительно повлиять на мировую экономику, потребление и инвестиции. А это значит, что прогнозы на 2022 год могут быть пересмотрены в худшую сторону.

31 марта состоится очередное заседание стран ОПЕК, итоги которого могут преподнести сюрпризы. Соответственно, заключает аналитик, устойчивость растущего тренда будет тестироваться на прочность, но пока можно ожидать возобновления роста после коррекции вниз.

Сжатию спекулятивной премии на рынке нефти способствовали надежды на прогресс в переговорах между Россией и Украиной, подтвердил «Эксперту» начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Также на цену повлияли более комфортные для спроса погодные условия в Европе и признаки нормализации ситуации с предложением нефти, в том числе ввиду действий ведущих стран в части роспуска резервов.

Дополнительное давление оказали общий спад интереса к товарным активам перед заседанием ФРС, а также сообщения о планах США ослабить санкционный режим для Венесуэлы и ожидания скорого заключения

соглашения по иранской ядерной программе, после заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова о получении от американской стороны гарантии, что санкции не затронут сотрудничество России и Ирана в области атомной энергетики.

Вчера вышел месячный отчет ОПЕК. Картель сохранил свой прогноз по росту спроса на нефть в 2022 год (+4,15 млн барр./сутки), однако отметил высокую неопределенность и растущие вызовы своему прогнозу из-за перспективы замедления экономического роста, ускорения инфляции и геополитики.

Как указывает Евгений Локтюхов, рынок нефти выглядит несколько перепроданным и локально может получить поддержку от недельных данных Миэнерго США по рынку энергоносителей в стране, обещающих быть неплохими. В фокусе внимания инвесторов и заседание ФРС: рынки ждут, что регулятор может поднять ключевую ставку на 25 базовых пунктов, хотя, по нашему мнению, не исключен, ввиду ускорения инфляции, и ее подъем на 50 базовых пунктов.

Между тем, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 4,6%. Уже достигнута отметка в 103 доллара за баррель Brent, оуказал «Эксперту» старший аналитик компании Esperio Антон Быков. По его словам, такой рост можно было бы назвать впечатляющим, если бы не экстремально высокая волатильность на нефтяном рынке с начала марта этого года, которая подбросила порог восприимчивости участников торгов к ценовым движениям.

Если же говорить о вчерашнем падении, то, по мнению аналитика, для новой реальности изменение нефтяных цен на 7% за день — это нормально. В марте было всего несколько торговых дней, где суточная волатильность была меньше 7-8%. С начала этой недели наряду с ходом развития событий в Украине, инвесторы пристально следят за самой крупной вспышкой заболеваемости COVID-19 в Китае с начала 2020 года. В 19 регионах страны было выявлено более 3100 случаев заражений за сутки.

Китайские власти уже ввели жесткий локдаун городе Шэньчжене с населением в 17,5 млн человек. Кроме того, в Шанхае с населением в 24 млн человек власти призвали жителей не покидать без необходимости свои дома, а все междугородние автобусные перевозки были приостановлены.

Ограничения затронули и другие крупные города Китая, напоминает Антон Быков, так что инвесторы предполагают, что в марте спрос на энергоносители второй экономики мира может существенно просесть. Это коррелирует и данными по деловой активности за февраль, согласно которыми PMI в производственном секторе Китая в прошлом месяце балансировал на грани сжатия 50,2 пункта.

Еще одним фактором, который оказал локальное понижательное влияние на нефтяные котировки стал рост запасов нефти в США. Сегодня официальную статистику представит Агентство энергетической информации США (EIA). Согласно консенсус-прогнозу, рынок также ожидает сокращения запасов. Однако если расчеты API подтвердятся, и вместо сокращения запасы вырастут, цены на нефть ждет еще одна локальная волна давления.

Однако, как уверен Антон Быков, основными темами, которые продолжат определять большие движения на рынке нефти останутся спецоперация РФ на Украине и вспышка COVID-19 в Китае. Учитывая предыдущий успешный опыт китайского руководства по локализации и подавлению вспышек заболеваемости коронавирусом, можно ожидать, что в ближайшую неделю ситуация стабилизируется. Соответственно, спадет и ее давление на спрос на энергоносители.

Что касается спецоперации в Украине, то пока мы видим затухающее военные действия и достаточно активные заявления обеих сторон о переговорах, говорит аналитик. Если ситуация продолжит развивать именно в таком ключе, то цены на нефть стабилизируются в диапазоне 95-110 долларов за баррель Brent до конца недели.

Если же военные действия станут активнее переговорного процесса, то ситуация на нефтяном рынке вновь обострится, уверен эксперт. Здесь стоит обратить внимание на заявления президента Литвы Гитанаса Науседа, который объявил готовности страны отказаться от поставок российской нефти и газа. Понятно, что Литва имеет небольшой политический вес, но это может быть сигналом к готовности ряда европейских стран к введению эмбарго.

Техническая картина на нефтяном рынке по-прежнему выступает за продолжение роста цен на нефть как минимум до конца марта, отмечает Антон Быков. Важным уровнем поддержки выступает диапазон 95,00-105,00 пройти его без дипломатического разрешения ситуации в Украине не получится.

Что касается важных сопротивлений, то они располагаются на 110, 120 и 132 доллара за баррель Brent. Пробой последнего уровня, который возможен в случае частичного эмбарго на российские поставки энергоносителей в ряд европейских стран, приведет к экспоненциальному росту до 150-170 долларов за баррель.