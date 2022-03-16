Чистая прибыль Х5 Group за 2021 год выросла почти на четверть

В прошлом году чистая прибыль компании Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросла на 23,8%, составив 48,5 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют финансовые результаты за четвертый квартал и 12 месяцев 2021 года, опубликованные на сайте группы.

Из отчета следует, что рентабельность чистой прибыли компании выросла на 22 базисных пункта и достигла 2,2%. Выручка в 4-м квартале составила 607,5 млрд рублей, показатель за весь год — 2,2 трлн. Валовая прибыль за 2021-й составила 561,3 млрд рублей (до применения IFRS 16 — 553,4 млрд), операционная прибыль — 117,6 млрд (84,3 млрд). Чистая прибыль компании в 2021 году — 42,7 млрд (48,5 млрд).

Также сегодня, 16 марта, X5 Retail Group сообщила об изменении структуры управления. Наблюдательный совет компании принял решение о создании позиции президента Х5 Group. Новый пост займет Екатерина Лобачева, ранее работавшая директором по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти. Главный исполнительный директор Игорь Шехтерман сконцентрируется на операционном управлении бизнесом.

Ранее «Эксперт» писал о том, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания. Новые правила коснутся товаров, по которым установлена минимальная наценка в размере 5%. Как отметили в министерстве, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. В связи с этим сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.