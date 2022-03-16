«Детский мир» зафиксировал цены на товары первой необходимости

Сеть «Детский мир» решила зафиксировать цены на ряд товаров первой необходимости.

Как пишет «Интерфакс», речь идет примерно о 90 позициях в таких категориях, как детское питание, товары детской гигиены, а также принадлежности для кормления и некоторые товары из категории «одежда и обувь».

В компании отметили, что в магазинах сети имеется достаточный запас указанных товаров; при этом поставки производятся в соответствии с планом и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса. Уточняется, что распределительные центры «Детского мира» работают в штатном режиме.

Ранее «Эксперт» писал, что ретейлеры заявили об отсутствии повышенного спроса на продукты. В компании Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», дисканутер «Чижик») заверили, что запасов продукции в распределительных центрах и на складах достаточно. По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, оптовые цены на крупы, которые являются социально значимой категорей, остаются на стабильном уровне.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила 4 марта, что намерена сократить сроки подготовки документов для оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках РФ. Тем, кто пытается создать искусственный ажиотаж ради повышения цен, предостережения будут выдаваться в течение двух, а не десяти дней, предупредили в пресс-службе ФАС. «Предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования. Она применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится в сообщении ведомства.