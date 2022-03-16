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Германия возьмет в долг 200 млрд евро для расходов на оборону и климат

16 марта 2022, 13:25

Берлин резко изменил свою оборонную политику

CLEMENS BILAN/ POOL/EPA

Правительство Германии создаст специальный фонд, финансируемый за счет долга, для модернизации вооруженных сил Германии и новых расходов в этом году на общую сумму до 200 миллиардов евро (220 миллиардов долларов), сообщает Bloomberg.

Канцлер ФРГ Шольц объявил о неожиданном решении о специальном фонде в размере 100 миллиардов евро в своем выступлении перед парламентом в прошлом месяце, заявив, что Германия отныне будет выполнять и даже превышать целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от объема ВВП страны каждый год.

СМИ отмечали, что Германия фактически отказалась от политики сдержанности, которую вела из-за роли страны в двух мировых войнах прошлого века. США и европейские союзники приветствовали этот поворот в политике Берлина в области обороны и безопасности.

Кабинет министров ФРГ также утвердил бюджетные планы министра финансов Кристиана Линднера на этот год и до 2026 года, включая новые заимствования в 2022 году в размере 99,7 млрд евро.