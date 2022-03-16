Германия возьмет в долг 200 млрд евро для расходов на оборону и климат

Правительство Германии создаст специальный фонд, финансируемый за счет долга, для модернизации вооруженных сил Германии и новых расходов в этом году на общую сумму до 200 миллиардов евро (220 миллиардов долларов), сообщает Bloomberg.

Канцлер ФРГ Шольц объявил о неожиданном решении о специальном фонде в размере 100 миллиардов евро в своем выступлении перед парламентом в прошлом месяце, заявив, что Германия отныне будет выполнять и даже превышать целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от объема ВВП страны каждый год.