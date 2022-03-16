Доллар споткнется о Москву

Колумнист журнала Spiegel Хенрик Мюллер опубликовал статью, в которой заявил, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты, о чем свидетельствуют уже сейчас как минимум три признака.

Статья по теме: Когда юань и рубль вытеснят доллар

«Доллар США — феноменальная валюта: что бы ни происходило, деньги Америки сохраняют свою доминирующую роль в международной валютной системе. Во всяком случае, так было до сих пор. И сейчас по-прежнему доллар остается денежным якорем в мире. Кроме того, именно поэтому Запад смог навязать России жесткие, охватывающие весь мир финансовые санкции из-за Украины. Тем не менее, существуют признаки того, что доминирование доллара может подойти к концу. Прежде всего, это три фактора, которые разжигают сомнения».

Статья по теме: Пауэлл: События на Украине могут ускорить отказ Китая от доллара

Эти факторы: высокие темпы инфляции, конфискация валютных запасов России и изменения в глобальной расстановке сил на мировом финансовом рынке.

Так, пишет Хенрик Мюллер, инфляция может нанести огромный ущерб международной уверенности в ценности доллара. Потребительские цены в США в настоящее время растут со скоростью 8% в год. Америка перегрелась. Теперь решающее значение имеет то, насколько решительно Федеральная резервная система США выступит против этого. По мнению эксперта, все внимание участников рынка должно быть сосредоточено на сегодняшнем заседании ФРС.

«Самое острое оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание валютных резервов Москвы в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — уверен Мюллер.

Тектоника экономической власти в результате действий России быстро смещается от глобальных институтов, вдохновленных США, к новому блочному формированию с фрагментированными финансовыми рынками, полагает колумнист. Было бы неудивительно, если бы это изменение не отразилось также на валютном рынке.

Как напоминает автор Spiegel, дискуссии о падении американских суперденег ведутся уже более 50 лет. Так, в 1971 году Бреттон-Вудская система развалилась. С этого началась фаза большой инфляции. Это закончилось тем, что ФРС чрезвычайно повысила процентные ставки в начале восьмидесятых, что вызвало глобальную турбулентность. США, располагая валютой с глобальным статусом, превратились из крупнейшего кредитора в крупнейшего должника в мире.

Рассматривались альтернативы доллару: экономический подъем Японии говорил о сильной международной роли иены. В конце девяностых годов с появлением евро у доллара впервые появился конкурент. Затем изменения стали еще более серьезными:

глобальный финансовый кризис 2008 года возник в финансовой системе США. В 2011 году рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг США: в то время Вашингтон потерял высший рейтинг AAA. Политическая поляризация все больше парализовывала Вашингтон, заставляя правительство снова и снова достигать установленного законом предела госдолга.

Президентство Дональда Трампа с 2017 года сопровождалось постоянными нападками на демократические институты США, в то же время быстрый подъем Китая до статуса ведущей державы ставил под сомнение уникальность Америки. И все же это пока не имело решающего значения. Доллар оставался денежным центром мировой экономики.

Деньги Америки остаются таким центром и на сегодняшний день, констатирует колумнист — с долей около 60% в мировых валютных резервах и международной задолженности, 55% в международных банковских кредитах, они также занимают более 40% валютных рынков и торговых операций. Америка может быть не везде любима, но ее валюта пока что занимает ведущие позиции. Евро занимает второе место с большим отрывом.

Но теперь замораживание денежных средств российского Центрального банка может поставить под угрозу доверие к доллару в качестве резервной валюты, утверждает Хенрик Мюллер. Более того, это также повредит остальным международным функциям доллара. Как торговая валюта, он уже значительно потерял свое распространение: другие валютные пространства (ЕС, Китай) теперь обрабатывают большие объемы торгов, чем США, в евро и других валютах. И этот медленный отток бизнеса, инвесторов и государств из доллара может ускориться.

Доллар станет валютой оригинальной экономики

Доллар сама по себе исторически очень сильная валюта, подтверждает международный финансовый аналитик Андрей Плотников. Американская пиар-машина – одна из лучших в мире и ее пропаганда зелёных купюр действительно работает. Не стоит забывать, что к доллару привязано все в мире, от иголки до нефти, все продаётся и покупается за доллары.

При этом, с точки зрения технического анализа, в скором времени доллар должен начать падать по отношению к мировой корзине валют: индекс доллара растёт последние десять лет и ему уже пора корректироваться, считает эксперт. А нынешняя ситуация в мире говорит о том, что постепенно рынок энергоносителей будет переходить на юань, что делает китайскую валюту реальным конкурентом доллара.

Россия же, говорит он, по сути уже отказалась от доллара и запустила полномасштабную дедолларизацию. Он полагает, однако, что наши объемы потребления этой валюты не столь существенны для Америки.

Доллар постоянно принимает на свой счёт самые негативные прогнозы и предсказания, но сохраняет свой статус почти без изменений, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков. Однако, по его словам, события последнего времени способны повлиять на его позиции самым серьёзным образом.

Конечно, процесс дедолларизации мира не будет одномоментным. Но решение ЕС и США заморозить российские валютные резервы по любым основаниям является прямым нарушением в сфере международной финансовой системы, сложившейся после 1945 года, указывает эксперт.

Доллар пользуется статусом главной валюты, которой все могут пользоваться без ограничений. Но, говорит Андрей Кочетков, как оказалось, резервные евро и доллары могут быть легко использованы в политических целях, а это означает, что они не являются абсолютно безопасными.

Одной из первых реакций на подобные действия стало то, что Саудовская Аравия намеревается принимать юани в оплату за свои поставки нефти в Китай. Юань входит в корзину валют МВФ, хотя и находится в условной привязке к доллару США. Тем не менее, намерение Саудовской Аравии показывает желание правительств, которые имеют, или могут иметь, какие-либо противоречия с США и ЕС, диверсифицировать свои валютные резервы за счёт снижения доли американского доллара.

Вслед за снижением роли доллара в мировой торговли может сформироваться общее недоверие к американскому долговому рынку, полагает эксперт. Осенью 2021 года в конгрессе США появились предложения о том, чтобы не возвращать долги Китаю в наказание за «неправильную» политику и нарушения прав человека в связи с Гонконгом, СУАР и Тибетом. Естественно, что такие заявления, пусть и на уровне популизма членов палаты представителей, не способствуют долгосрочному доверию к американским финансам.

Другой эпизод текущих событий связан с блокировкой доступа российским банкам к системе SWIFT, продолжает Андрей Кочетков. Прямого отношения к доллару это не имеет, но также повышает необходимость развития альтернативных возможностей в мировых финансах. В отношении систем обмена банковскими сообщениями первыми кандидатами для этого могут стать варианты, разрабатываемые в Китае и РФ. Народный Банк Китая довольно активно развивает CIPS — Трансграничная межбанковская платежная система, а в России усилиями ЦБ РФ внедрена система быстрых платежей, которая, по сути, заменяет множество импортных платёжных систем, а также собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Есть подозрение, признает Андрей Кочетков, что при международном масштабировании этих технологий доллар не будет являться основной валютой платежей. То есть у любой страны мира появятся возможности использования нескольких альтернативных каналов обмена банковской информацией. Впоследствии внедрение цифрового юаня и рубля, а возможно, их золотых аналогов, может сформировать принципиально новую глобальную финансовую систему, где место доллара будет на уровне его оригинальной экономики с присущей ей масштабной долговой нагрузкой, высокой инфляцией и ослабленным политическим потенциалом.