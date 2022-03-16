Идеи нашей Победы

Специальная военная операция на Украине и санкции Запада, наложенные на Россию, коренным образом изменили наше настоящее, но еще больше изменят будущее.

Прежде всего, оно определяется исходом сражений на Украине. Также как исход боя зависит от действий каждого солдата, так и наше завтра будет зависеть от действий каждого из нас. И если сомнений в победе в специальной операции сегодня нет, то будущее экономики и нашей жизни в условиях санкционного, внешнеполитического и идеологического давления Запада видится пока не столь определенным.

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Объективно, у страны есть все, чтобы справиться с возникшими проблемами: и величайшие в мире ресурсы; и талантливый, трудолюбивый, терпеливый народ; и история, дающая нам примеры предков, спасавшие государство в тяжелейшие времена войн и смут. Но эта же история дает нам пример 1917 и 1991 года, когда страна разваливалась не в самых тяжелых исторических условиях.

Почему наш народ столь различно ведет себя в критических обстоятельствах? Вспомним, что в феврале 1917 года первые признаки нехватки продовольствия и очереди за хлебом привели к восстанию петроградских рабочих и солдат столичного гарнизона. Через 25 лет жители Ленинграда в условиях войны с фашистской Германией вновь столкнутся с нехваткой продовольствия, и несравнимо более суровой. Один и тот же город, почти одни и те же люди, в схожей ситуации повели себя по-разному. В 1917 году при первой же угрозе голода рабочие и солдаты свергли существующую власть, а в 1941—1944 гг. ленинградцы и воины Ленинградского фронта ценой своих жизней защищали власть, страну и советскую родину.

Почему в одной исторической ситуации наши люди идут на великие жертвы, а в другой не готовы поступиться даже малой частью своего благополучия ради страны и народа? Все зависит от того, какая идея определяет поведение каждого из нас в конкретной ситуации.

Пока русский народ верил в православие, власть царя — Помазанника Божия была незыблемой. Когда вера в людях угасла, они свергли самодержавие. Пока советский народ верил в коммунистическую идею, как светлое будущее человечества, он был непобедим, а когда разочаровался в коммунизме и соблазнился либерализмом, пала не только советская власть, но распалось и государство — Советский Союз.

К сожалению, сегодня наши идейный скрепы не определены, наши ценности размыты, общество идейно разобщено. Идейно-ценностный раскол проходит по линии либерализм — традиционализм.

Первый близок тем, кто называет себя духовной элитой, но большинство народа не разделяет его принципов, а сам он в истории России никогда не был прочной основой для созидания.

История дает нам две ясно сформулированных идеи, руководствуясь которыми наш народ выходил из кризисов, — это приоритет интересов народа над интересами личности и духовного над материальным. Но сегодня и этого недостаточно.

Альтернативой либеральной эгоистической идее превосходства интересов личности над интересами общества должна стать традиционно русская идея превосходства интересов народа, соединенная с определением этих интересов как необходимости срочно создать быстро развивающиеся и стремительно адаптирующиеся к новым условиям: экономику, науку, производство, общество. И в этом синтезе главную роль будет играть творчество.

Творческая личность должна стать главной целью и заботой народа и государства. Только поощрение широкой творческой инициативы, как это было в первые десятилетия советской власти, поможет нам не только найти пути выхода из того санкционного тупика, в который нас пытается загнать Запад, но и сформировать общество нового типа на основе непрерывного творчества людей в интересах народа и государства.

Превосходство духовного над материальным не только позволит нам преодолеть нынешние материальные трудности, но и создать будущее привлекательное общество, как альтернативу западному обществу потребления. Силу этой идеи наглядно продемонстрировали наши воины в боях на украинской земле, жертвуя собой за интересы Родины и народа.

С новой идеологией надо определиться столь же быстро, как и с ответом на западные санкции, поскольку она является главным условием преодоления этих санкций. Только руководствуясь высокой идеей, наши люди найдут в себе силы выстоять, сохранив страну и народ, создав надежную основу для будущего процветания в многополярном мире.

Творчество, приоритет народных интересов над личными, духовного над материальным — необходимые и достаточные условия для Победы, преодоления экономических, бытовых, жизненных трудностей, вызванных санкциями враждебного Запада, и создания лучшего будущего для России и ее народа.