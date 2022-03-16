Германия движется к рецессии

Отношение инвесторов к перспективам крупнейшей экономики Европы изменилось. Оптимизма, согласно результатам очередного исследования, проведенного ZEW, убавилось, а пессимизма стало больше. ZEW опрашивает 15 числа каждого месяца 350 немецких инвесторов и аналитиков.

Военная спецоперация на Украине и западные санкции против России, по словам президента ZEW Ахима Вамбаха, «значительно ухудшили перспективы для немецкой экономики».

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Германия поддержала антироссийские санкции Евросоюза, принимаемые сейчас едва ли не каждый день. Берлин настоял только на отказе от эмбарго на российские энергоносители, потому что, пожалуй, сильнее всех в Старом Свете зависит от российских газа и нефти и запрет нефтегазового импорта из России станет последним толчком, который отправит экономику ФРГ в рецессию. Российский газ покрывает 55% потребностей ФРГ в голубом топливе. Половина угля, сжигаемого в Германии, и 35% нефти поступают из России. По официальным данным, в 2021 году Германия импортировала из России товаров на приблизительно 33 млрд евро, а немецкий экспорт в Россию составил в прошлом году свыше 26,6 млрд евро.

Напомним, США запретили импорт российских энергоносителей, а Великобритания прекратит покупать нефть у России в конце этого года. Евросоюз поддержал отказ от российских нефти, газа и угля, но даты его в отличие от Лондона не назвал. Члены ЕС будут переходить на энергоносители из других стран постепенно. Во время поисков других поставщиков энергоносителей им разрешено продолжать покупать их у России.

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Оптимизм среди немецких инвесторов, важный показатель, позволяющий экономистам судить о перспективах экономики, в марте обвалился. Иначе не назовешь его снижение до рекордных 39,3, причем со знаком «минус» с 54,3 в феврале. Этот обвал разрушил надежды и ожидания экономистов, которые рассчитывали на гораздо более высокий показатель в первом весеннем месяце.

О возможности сползания первой экономики Европы в рецессию недавно говорили экономисты Deutsche Bundesbank. Пессимистический прогноз немецкий центробанк выдал в конце февраля, буквально за день до признания Россией ЛНР и ДНР, он основывался на последствиях только омикрона. Это значит, что в нем не учтены последствия санкций против России, которые нанесут экономике Германии большой ущерб.

Bundesbank предсказал существенное снижение ВВП ФРГ в первом квартале 2022 года. В последнем квартале прошлого года, напомним, тоже было снижение – на 0,7%. Снижение ВВП два квартала подряд экономисты называют технической рецессией.

Очевидно, в следующем прогнозе экономисты Deutsche Bundesbank откажутся от предсказания о быстром восстановления экономики, которое они дали в феврале.