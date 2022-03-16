Германия движется к рецессии

Отношение инвесторов к перспективам крупнейшей экономики Европы изменилось. Оптимизма, согласно результатам очередного исследования, проведенного ZEW, убавилось, а пессимизма стало больше. ZEW опрашивает 15 числа каждого месяца 350 немецких инвесторов и аналитиков.
Военная спецоперация на Украине и западные санкции против России, по словам президента ZEW Ахима Вамбаха, «значительно ухудшили перспективы для немецкой экономики».
Германия поддержала антироссийские санкции Евросоюза, принимаемые сейчас едва ли не каждый день. Берлин настоял только на отказе от эмбарго на российские энергоносители, потому что, пожалуй, сильнее всех в Старом Свете зависит от российских газа и нефти и запрет нефтегазового импорта из России станет последним толчком, который отправит экономику ФРГ в рецессию. Российский газ покрывает 55% потребностей ФРГ в голубом топливе. Половина угля, сжигаемого в Германии, и 35% нефти поступают из России. По официальным данным, в 2021 году Германия импортировала из России товаров на приблизительно 33 млрд евро, а немецкий экспорт в Россию составил в прошлом году свыше 26,6 млрд евро.
Напомним, США запретили импорт российских энергоносителей, а Великобритания прекратит покупать нефть у России в конце этого года. Евросоюз поддержал отказ от российских нефти, газа и угля, но даты его в отличие от Лондона не назвал. Члены ЕС будут переходить на энергоносители из других стран постепенно. Во время поисков других поставщиков энергоносителей им разрешено продолжать покупать их у России.
Оптимизм среди немецких инвесторов, важный показатель, позволяющий экономистам судить о перспективах экономики, в марте обвалился. Иначе не назовешь его снижение до рекордных 39,3, причем со знаком «минус» с 54,3 в феврале. Этот обвал разрушил надежды и ожидания экономистов, которые рассчитывали на гораздо более высокий показатель в первом весеннем месяце.
О возможности сползания первой экономики Европы в рецессию недавно говорили экономисты Deutsche Bundesbank. Пессимистический прогноз немецкий центробанк выдал в конце февраля, буквально за день до признания Россией ЛНР и ДНР, он основывался на последствиях только омикрона. Это значит, что в нем не учтены последствия санкций против России, которые нанесут экономике Германии большой ущерб.
Bundesbank предсказал существенное снижение ВВП ФРГ в первом квартале 2022 года. В последнем квартале прошлого года, напомним, тоже было снижение – на 0,7%. Снижение ВВП два квартала подряд экономисты называют технической рецессией.
Очевидно, в следующем прогнозе экономисты Deutsche Bundesbank откажутся от предсказания о быстром восстановления экономики, которое они дали в феврале.