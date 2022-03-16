Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54%

Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта ускорилась до 12,54% против 10,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ. За неделю цены выросли на 2,09%.

«За неделю, c 5 по 11 марта 2022 года, потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Несмотря на замедление, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары (3,16% после 4,52%)», — говорится в обзоре.

Продовольственные товары подорожали в среднем на 1,78%, туристические и регулируемых услуги — на 2,37%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 3,16% (с 4,52% неделей ранее). В частности, замедлилось удорожание легковых автомобилей (5,12%) и электро- и бытовых приборов (8,38%). При этом на строительные материалы цены выросли на 1,97%, на медикаменты – на 4,84%.

По данным Росстата, за отчетную неделю цены на плодоовощную продукцию поднялись на 4,8% против роста на 2,9% неделей ранее. Более всего подорожали помидоры (+12,27%) и бананы (+11,32%). Резко подорожал сахар — на 12,76% (неделей ранее — на 3,29%).

С начала года помидоры выросли в цене на 44,89%, капуста белокочанная — на 32,85%, огурцы – на 20,82%, морковь — на 20,36%, свекла – на 11,08%, лук – на 6,51%, картофель – на 5,48%, бананы — на 38,28%, яблоки – на 8,29%.

Ранее «Эксперт» писал, что недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта стала максимальной с 1998 года. Рост цен в России составил 2,22%. Из продуктов за неделю более всего подорожали сахар (+3,29%), капуста белокочанная (+2,97%), морковь (+2,57%) и бананы (+7,2%). Из непродовольственных товаров больше всего повысилась стоимость новых легковых автомобилей (+17,1% отечественных и +15,2% иностранных), телевизоров (+15%), электропылесосов (+14,6%) и смартфонов (+9,6%). Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 28,7%.

