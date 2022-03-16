Какими будут новые отношения между Россией и Западом

Спустя пару недель после начала спецоперации на Украине российский МИД счел нужным дать ответ на вопрос, как после нее будут выстраиваться — не исправляться, а, по сути, выстраиваться с нуля — российско-западные отношения, которые сейчас, пожалуй, находятся на самой низкой точке со времен Афганистана?

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Ответ лаконичный. «Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — процитировало агентство «РИА Новости» слова директора третьего Европейского департамента МИД Олега Тяпкина.

В том, что качество будет новым, никто не сомневается — но вот каким именно?

Реалистичный прогноз — это долгое признание новой реальности, которая сложится по итогам российской победы на Украине. Реальности, при которой западные, и прежде всего американские неформальные гарантии безопасности, по сути, ничего не стоят. Реальности, при которой нынешние инструменты поддержания американского миропорядка — санкции, контроль над финансовыми институтами — уже не работают в качестве поводка. Рвутся от свободолюбия суверенных стран, уставших терпеть навязываемые Вашингтоном правила игры.

В этом плане Россия оказалась лишь самой решительной из этих суверенных стран — на очереди Китай, Иран и ряд другие. Их количество и решимость будет возрастать на фоне демонстративной неспособности США остановить Россию.

Да, в Штатах считают, что если уж Россию нельзя остановить, то ее можно наказать — через санкции, ограничение доступа на российский рынок, изгнание из ВТО. Однако, это опасное заблуждение. Во-первых, такие наказания серьезно скажутся на мировой экономике (уже сказываются — достаточно посмотреть на взлетевшие цены на сырье.) Во-вторых, когда Россия их преодолеет (откажется от доллара, будет успешно существовать без ВТО, проведет импортозамещение), разрушится большой миф о безальтернативности ориентации на Запад. «Мир изменился, и Запад давно уже не пуп земли. Просто мы не замечали этого, привыкнув смотреть вокруг сквозь призму своей привязанности к Европе», — пишет программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев.

Именно поэтому в рамках реалистичного сценария нас ждет продолжительный период конфронтации, после которого (может быть, через смену элит в Вашингтоне в 2024 году) американцы и Старый свет смирятся с реальностью. И тогда новое качество отношений будет означать нормальные, конструктивные переговоры о системе безопасности в Европе и в мире, безусловно подразумевающие учет российских интересов. В рамках оптимистичного сценария это понимание придет в США гораздо раньше.

Да, США при этом потеряют часть репутации и влияния — однако это будет минимизация ущерба. Фиксирование убытка, после чего появится возможность получать новую прибыль.