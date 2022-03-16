Хакерам удалось взломать сайты российских арбитражных судов

Cайты арбитражных судов России утром 16 марта подверглись атаке неизвестных хакеров, сообщила представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова.

«Основные страницы сайтов были взломаны, это никак не повлияло на рабочий процесс суда. Картотека находится в рабочем состоянии. Такая ситуация во многих регионах», - добавила специалист. По ее словам, взломаны сайты были в судах на Дальнем Востоке.

Около 5:00 по Москве информация на главных страницах сайтов была недоступна. Однако вместо данных мошенники разместили сообщения с нецензурными ругательствами в адрес российского президента Владимира Путина и россиян в связи с военной операцией на Украине, сообщает РБК. Также рано утром 16 марта были взломаны сайты некоторых арбитражных судов Москвы, Приморья и других регионов.

В 9:30 утра нельзя было войти на сайты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в других регионах. В отличие от судов общей юрисдикции, все сайты арбитражных судов расположены на единой московской платформе, поэтому атака затронула только их.

