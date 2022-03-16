Компания Eli Lilly из США временно приостанавливает ввоз в Россию ряда препаратов

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила, что приостанавливает инвестиции и клинические испытания в России, а также импорт некоторых своих лекарств в страну из-за ситуации на Украине. Это первая компания в фармацевтической отрасли, которая объявила о своем уходе с российского рынка.

«Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на обеспечении того, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», - говорится в пресс-релизе компании.

Ранее о приостановке инвестиций в российские проекты объявили фармацевтические компании Pfizer и Bayer. Причиной называется военная операция на Украине. Однако обе компании не заявляли о прекращении поставок лечебных препаратов.

При этом в российском Минздраве ранее заверили, что в стране не возникнет дефицита жизненно важных препаратов из-за введенных ограничений некоторых западных компаний-производителей лекарств.

