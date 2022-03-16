Крым может стать транзитной территорией

Территория Крыма в ближайшем будущем впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее он объявил о планах полностью восстановить все автомобильные и железнодорожные линии, которые когда-то соединяли Крым и Херсонскую область Украины.

"Там есть Крымский мост. Это означает, что когда мы восстановим все автомобильные дороги, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также промышленными центрами бывшей Украины. Такого раньше не случалось. И теперь он вот-вот появится", - сказал Константинов.

По словам депутата, сегодня перед Крымом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад даже не мечтали.

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"И теперь мы обязаны использовать их оперативно и с максимальной пользой для себя", - подчеркнул Константинов.

21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на запросы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергались воздействию в течение восьми лет".