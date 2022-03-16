Нарышкин заявил, что судьба России решается в данный момент

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что сейчас настал решающий момент в судьбе России и ее будущего места в мире. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по историческому образованию при Министерстве образования и науки.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», - цитирует агентство РИА «Новости» Нарышкина. Главным фактором развития России является ее суверенитет, право самостоятельно определять свою судьбу, дополнил чиновник.

«Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что иначе она перестанет быть Россией», - подчеркнул он.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, целью операции является защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны, в том числе США, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.

