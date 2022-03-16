Общепит из регионов придет в Москву за грантами Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня официально объявил об утверждении столичным правительством порядка предоставление грантов бизнесу на создание и развитие сетей быстрого питания в городе.

В качестве главных условий выделения средств городскими властями называется открытие новых недорогих кафе, в которых горожан будут кормить фастфудом, и, соответственно, прием на работу новых сотрудников.

Первые заявки на получение грантов начнут принимать уже 28 марта. Компания продлится минимум до 30 июня текущего года. Подчеркивается, что размер того или иного гранта будет зависеть от площади точки общепита и от некоторых особенностей ее работы, которые потребуется подтвердить документально.

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Стоит отметить, что данное решение не имеет аналогов в истории развития взаимоотношений бизнеса и власти в столице. Таким образом, в Москве, очевидно, планируют заменить уходящие на волне санкционной антироссийской истерии сети McDonald’s и прочие заведения западного фастфуда.

Фигурально выражаясь, имеет место попытка одним выстрелом убить сразу трех «зайцев» — не оставить москвичей без возможности перекусить, занять освобождающиеся торговые площади и создать новые рабочие места взамен сокращаемых. Благо недостатка в квалифицированных кадрах не будет.

Неплохие перспективы открываются не только для резидентов рынка, но и для выхода на него новых игроков. И речь в данном контексте может идти не только о сетях.

Также в действиях московского правительства есть еще один скрытый смысл. Возможность оперативного замещения на рынке «беглых» продавцов «быстрой еды» поможет удержать тех, кто пока не определился — уходить или оставаться. В любом случае, и эксперты, и сами представители бизнеса в фастфуд-сегменте оценивают сегодняшнее постановление градоначальника положительно.

Бизнесу нужно больше подробностей

«Очень хорошая идея. Насколько она будет исполнена – посмотрим. Общепит интересен бизнесу всегда. У нас в свое время про общественное питание говорили: “300 предприятий закрываются, проходит месяц-другой, 300 предприятий открываются”. Ведь все считают – “ты неловок, дай-ка я”. Если западные предприятия уйдут, а они уже начинают уходить, то реально освобождается очень большое место на нашем рынке. Безусловно, появятся новые российские сети. А “старые” попытаются не упустить свой шанс, потому что у них уже есть производство. Нужно будет просто нарастить обороты», — заявил «Эксперту» член правления Ассоциации предпринимателей быстрого питания Олег Сухотин.

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По его мнению, постановление столичного правительства будет иметь резонанс не только в Москве. «Это будет интересно и для московских предпринимателей, и для предпринимателей из регионов, которым теперь смогут выйти на московский рынок. Деньги – они всегда интересны. Кроме того, у нас ведь, как правило, всегда за Москвой что-то повторяют. И эту инициативу Собянина в регионах могут повторить. Но действовать нужно будет быстро», — заметил эксперт.

Совладелец и генеральный директор сети пельменных «Лепим и Варим», работающей, кстати, не только в Москве, Николай Рихтер в беседе с корреспондентом «Эксперта» также позитивно отозвался о намечающейся раздаче грантов. «Нам эта инициатива правительства Москвы нравится. Мы постараемся принять в ней участие. Постановление прочитали, пытаемся понять, как оно будет работать. Пока слишком мало подробностей известно», — подчеркнул он.

Стоит добавить, что на прошлой неделе Сергей Собянин анонсировал выделение 500 млн рублей на льготные кредиты для российского фастфуда. В комплексе с грантами это, действительно, могло бы стать неплохим подспорьем не только для преодоления последствий пандемии и санкции, но и для выхода отечественного общепита на новый уровень, благодаря чему очереди в Макдональдс можно будет увидеть только в страшном сне.

