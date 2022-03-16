Особенности и преимущества строительства деревянных домов

Современные загородные деревянные дома могут быть как рустикальным срубом, так и стильным коттеджем, в зависимости от вкусовых пожеланий и предпочтений владельцев. Изобилие выбора позволяет удовлетворить даже требовательные запросы, и реализовать любой проект вне зависимости от его сложности.

Особенности деревянных домов

Стены из древесины самостоятельно регулируют уровень влажности воздуха, поглощая излишки, и выделяя необходимое. Дерево отлично пропускает как кислород, так и водяной пар, обеспечивая круглогодичный свежий воздух в доме. Микроклимат в таком помещение не оставит никого равнодушным. Благодаря полезным свойствам материалам, вы будете защищены от многочисленных микробов и бактерий. Это объясняется тем, что в воздух выделяются эфирные вещества, уничтожающие микроорганизмы, которые могут нанести вред.

Древесину выбирают за её способность удерживать тепло, несмотря на длительное отсутствие хозяев. В зимнюю пору вам гарантировано максимальное тепло.

Фасад дома, выполненного из бруса поражает своей красотой. Благодаря инновационным технологиям, обработка древесины качественными пропитками позволяет отказаться от внешней отделки здания, что сохраняет его естественный внешний вид. Некоторые отказываются и от внутренней отделки, так как хотят насладиться красотой бруса.

Преимущества деревянных домов

В современном мире многие люди, предпочитающие жить в комфорте, выбирают жить в доме, выполненном из бруса. Этому способствуют следующие преимущества:

Приемлемая стоимость строительства, которая делает его приемлемым для каждого;

Возведение стен осуществляется за несколько дней;

Нет необходимости для капитального фундамента;

Привлекательный внешний вид дома, который подчеркнет изысканный вкус своего владельца;

Экологичность материала изготовления, который безопасен для человека и оказывает положительное влияние на его здоровье.

Контакт человека с природой существовал на протяжении всей жизни, до появления многоэтажек, где царят негативные экологические условия. Деревянный дом позволяет ему позабыть о повседневной рутине и насладиться комфортом и свежим воздухом. Дома из бруса выглядят необычно и оригинально, а главное, в нем очень светло и просторно.