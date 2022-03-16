ПАСЕ поддержала исключение России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за заключение, призывающее Комитет министров Совета Европы потребовать от Российской Федерации выход из рганизации.

"Ассамблея считает, что Комитет министров должен просить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает Комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом Совета Европы", - говорится в заключении.

Документ был поддержания 216 депутатами ПАСЕ, никто не проголосовал против, трое воздержались.

Ранее о принятом решении Россией по выходу из организации заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, передал письмо Генеральному секретарю Организации организация. Также, как отметил после этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, когда Россия выйдет из Совета Европы, она будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, как сообщалось, уже получила уведомление от России о выходе из организации, пообещав выступит перед Комитетом 16 марта.