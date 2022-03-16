Первой из новой антисанкционных мер стало снижение барьера для импорта

На первом заседание президиума «Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций», проведенном 15 марта председателем правительства Михаилом Мишустиным, был в основном одобрен «План «первоочередных действий», в который сразу же включили 100 «инициатив». Затем документ будет пополняться новыми мерами господдержки экономики и населения по мере введения новых западных санкций.

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Речь идет о мерах, предложенных сверх уже внедряемых правительством антисанкций. Конечный перечень инициатив до конца не доработан. Но уже известно, что рядовые покупатели смогут ввозить купленные на зарубежных интернет магазинах товары практически беспошлинно.

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Возможно, эта инициатива выглядит несколько запоздалой. Большинство западных интернет магазинов уже объявили либо о полном уходе с российского рынка, либо мере о приостановке работы. Кроме того, многие мировые бренды предупредили, что не будут поставлять свою продукцию в Россию. Так, Еврокомиссия 15 марта в рамках четвёртого пакета антироссийских санкций запретила ввоз в нашу страну ювелирной продукции.

Однако, российский рынок отнюдь не оставили китайские интернет магазины. Например, Alibaba Group, крупнейшая в мире онлайн B2B торговая платформа. Китайское правительство до сих пор жестко отвергает присоединение к санкционной войне. Так что у российских потребителей остается возможность воспользоваться в еще большей мере услугами китайского интернет-ритейлера.

Правда, однако этому мешает существующие таможенные ограничения на электронную торговлю в ЕАЭС. Сейчас платить таможенную пошлину не надо, если покупка стоит не дороже €200 и весит не более 31кг. Ранее порог достигал €500. В конце прошлого года обсуждали вопрос о снижении порога до €100 с 1 июля этого года и до €50 с 1 января 2023 года. Более того, предлагалось в любом случае взимать один евро с покупки, не превышающей даже 20 евро. Тогда мнения о необходимости такой меры разделились.

Но премьер Мишустин 15 марта поставил точку в этой дискуссии. В рамках новых 100 антисанкционных инициатив он предложил партнерам по ЕАЭС, наоборот, увеличить порог беспошлинного ввоза товаров в сфере электронной торговли. Конкретную цифру он не назвал. Но, видимо, речь зайдет о возврате к €500.

Либерализацию таможенного режима Мишустин на этом не закончил. Он также предложил отложить взимание так называемых антидемпинговых ввозных пошлин. Этот инструмент применяется в рамках правил ВТО для защиты внутренних производителей в случае, когда по объективным причинам импортный товар обходится слишком дешево.

Перечень пошлин постоянно меняется. Одни из них отменяются, другие вводятся. Сейчас в России их насчитывается более сотни. И многие из них, кстати, направлены, против Китая. Например, год назад ввели антидемпинговую пошлину в 14,11% от таможенной стоимости сроком на пять лет (то есть, до 2026 года) на китайские листовые рессоры.

Таким образом, российское правительство полностью открывает внутренний рынок перед китайской продукцией. Тем более, что Мишустин обронил реплику о возможности отмены вообще всех импортных пошлин. Лишь бы поставки необходимого оборудования, запчастей и материалов из стран той же Азии не прекращались несмотря на экстраординарное давление Вашингтона.

Конечно, снижение или отмена импортного тарифа, при всей привлекательности такой меры для потребителя, как домохозяйств, так и бизнеса, выглядит противоречиво на фоне уже объявленной и еще более необходимой политики импортозамещения. На том, что такая политика требует, напротив, повышения пошлин, настаивает часть представителей бизнеса.

И чтобы эти две линии не вошли в конфликт, вообще говоря, требуется снижать тариф избирательно.

Таможенным регулированием господдержка экономики в рамках 100 антисанкционных инициатив не исчерпывается. Михаил Мишустин в целом их оценил в 1 трлн руб. в этом году. В частности, на льготные кредиты для МСП будет выделено 170 млрд руб. Но сам список инициатив будет дополняться практически ежедневно.